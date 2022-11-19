Тимченко не призывал украинцев ехать за границу, чтобы снять нагрузку с электросети — ДТЭК (видео)

В ДТЭК опровергли, что гендиректор компании Максим Тимченко в интервью BBC предлагал жителям Украины уезжать, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. В публикации же BBC приводятся слова Тимченко о том, что "за счет снижения потребления или отъезда, они [граждане] также вносят свой вклад и помогают другим людям".

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Пресс-служба крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК заявила, что ее гендиректор Максим Тимченко не предлагал гражданам Украины выезжать за границу. Об это сообщается на сайте компании.

"Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко не призывал украинцев выезжать за границу. В интервью британскому ВВС Максим Тимченко четко отметил: "У нас нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно выезжать", — говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

Руководитель компании также сказал, что ДТЭК совместно с Минэнерго и другими пытаются добиться стабильной работы энергосистемы.

В подтверждение компания опубликовала 32-секундный отрезок из видеоинтервью с Тимченко.

"Это не чрезвычайная ситуация, чтобы немедленно уезжать, но нам нужно самоорганизоваться, мы все бойцы. Энергетический фронт… или даже оставаться дома во время пиковых нагрузок", — сказал Тимченко интервьюеру в опубликованном фрагменте интервью.

Дальше следуют слова интервьюера: "Но они могут ведь сказать: "Мы не хотим уезжать, мы считаем, что нам лучше остаться. Они могут рассматривать отъезд как побег от войны".

Короткий ролик завершается такими словами: "Для раненных солдат нам понадобятся гарантия поставок электроэнергии".

[ + – ] Интервью гендиректора ДТЭК Максима Тимченко

Полное видео интервью не публиковалось.

Интервью BBC

Британская вещательная корпорация BBC после беседы с Тимченко разместила новость с заголовком "Уезжайте, если можете, заявил босс украинской энергосистемы".

"Если они могут найти альтернативное место, чтобы остаться еще на 3-4 месяца, системе это очень поможет", — процитировали журналисты слова Тимченко.

Авторы публикации отметил, что компания Тимченко поставляет более четверти общей электроэнергии Украины, руководитель компании говорит, что система становится менее надежной с каждой российской атакой, и снижение потребления электроэнергии — ключевой аспект продолжения ее работы.

"Если вы сможете потреблять меньше, тогда в больницах с раненными солдатами гарантированно будет электроэнергия. Это можно объяснить так, что за счет снижения потребления или отъезда, они также вносят свой вклад и помогают другим людям", — передали журналисты слова Тимченко (возможно, BBC неточно процитировали руководителя ДТЭК).

В публикации также шла речь о том, что Украине не хватает электрооборудования.

"К сожалению, у нас закончилось оборудования и запасные части… Поэтому мы просим наших партнеров, представителей правительств, компании и производителей оборудования нам помочь со срочными поставками доступного оборудования, — сказал Тимченко.

В РФ знают карту электросетей Украины

У России были тесные исторические связи с Украиной, поэтому в РФ хорошо знакомы с особенностями украинской энергосистемы.

"Они были коллегами, теперь они наши враги. Они передают все свои знания российским вооруженным силам, обучают их, и поэтому удары очень точные, они знают о расположении крупных элементов нашей электросети или электростанций", — сказал Тимченко в интервью журналистам.

Напомним, что Украина провела второй тест импорта электроэнергии из Словакии. Согласно заявлению "Энергетической компании Украины", в течение двух часов удалось успешно импортировать электроэнергию мощностью 1 МВт.

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