У Києві через перебої з електроенергією зупинився рух (фото, відео)
На Дорогожичах зупинилися кілька тролейбусів та перекрили дорогу легковим автомобілям. Водій одного з них намагається усунути несправність.
На Дорогожичах (район міста Києва — ред.) у понеділок, 21 листопада, знеструмлені тролейбуси заблокували рух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Відомо, що тролейбуси зупинилися на перехресті вулиць Олени Теліги та Юрія Іллєнка.
На темних вулицях столиці (у місті запроваджено віялові графіки відключення електрики, — ред.) щонайменше кілька десятків легкових авто вишикувалися у довгу чергу.
Окрім автомобілів, на засніжених вулицях міста у "пробці" стоять також маршрутки.
На відеокадрах, опублікованих у мережі, видно, як водій тролейбуса намагається усунути несправність, оглядаючи контактні дроти.
Також на місці інциденту було помічено патрульну поліцію.
До речі, інформацію про інцидент підтвердили й в офіційному телеграм-каналі патрульної поліції Києва. Також пресслужба відомства повідомила, що на цей момент рух на вказаній вище ділянці повністю заблокований.
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