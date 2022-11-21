У Києві через перебої з електроенергією зупинився рух (фото, відео)

На Дорогожичах зупинилися кілька тролейбусів та перекрили дорогу легковим автомобілям. Водій одного з них намагається усунути несправність.

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На Дорогожичах (район міста Києва — ред.) у понеділок, 21 листопада, знеструмлені тролейбуси заблокували рух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Відомо, що тролейбуси зупинилися на перехресті вулиць Олени Теліги та Юрія Іллєнка.

На темних вулицях столиці (у місті запроваджено віялові графіки відключення електрики, — ред.) щонайменше кілька десятків легкових авто вишикувалися у довгу чергу.

Окрім автомобілів, на засніжених вулицях міста у "пробці" стоять також маршрутки.

На відеокадрах, опублікованих у мережі, видно, як водій тролейбуса намагається усунути несправність, оглядаючи контактні дроти.

Також на місці інциденту було помічено патрульну поліцію.

До речі, інформацію про інцидент підтвердили й в офіційному телеграм-каналі патрульної поліції Києва. Також пресслужба відомства повідомила, що на цей момент рух на вказаній вище ділянці повністю заблокований.

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