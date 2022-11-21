В Киеве из-за перебоев с электроэнергией остановилось движение (фото, видео)

На Дорогожичах остановились несколько троллейбусов и перекрыли дорогу легковым автомобилям. Водитель одного из них пытается устранить неполадку.

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На Дорогожичах (район города Киева, — ред.) в понедельник, 21 ноября, обесточенные троллейбусы заблокировали движение. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Известно, что троллейбусы остановились на перекрестке улиц Елены Телиги и Юрия Ильенко.

На темных улицах столицы (в городе введены веерные графики отключения электричества, — ред.) как минимум несколько десятков легковых авто выстроились в длинную очередь.

Кроме автомобилей, на заснеженных улицах города в "пробке" стоят также маршрутки.

На видеокадрах, опубликованных в сети, видно, как водитель троллейбуса пытается устранить неисправность, осматривая контактные провода.

Также на месте инцидента была замечена патрульная полиция.

К слову, информацию об инциденте подтвердили и в официальном Телеграм-канале патрульной полиции Киева. Также пресс-служба ведомства сообщила, что на данный момент движение на указанном выше участке полностью блокировано.

Напомним,