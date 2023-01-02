Росія завдала понад $35 млрд збитків екології України, — Резніков

За оцінками глави Міноборони України, мільйони гектарів природних заповідників опинилися під загрозою. За інформацією Держекоінспекції, з початку повномасштабного вторгнення до Єдиного реєстру збитків внесли дані про 1 042 випадки збитків навколишнього середовища.

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Міністр оборони України Олексій Резніков оцінив збитки, завдані російськими військами екології країни, у більш ніж 35 млрд доларів. Про це він повідомив у Twitter.

"Збитки українській екології, завдані РФ, оцінюються в 35,3 мільярдів доларів, — написав Резніков у Twitter. — Мільйони гектарів природних заповідників зараз знаходяться під загрозою".

Міністр нагадав, що стаття 55 Першого протоколу забороняє ведення війни проти природного середовища, але представників РФ, схоже, це не турбує.

За інформацією Держекоінспекції, з початку повномасштабного вторгнення до Єдиного реєстру збитків внесли дані про 1 042 факти, що стосуються завдання шкоди навколишньому середовищу на території України у зв'язку зі збройною агресією ЗС РФ.

Нагадаємо, що через російську агресію в Чорному морі загинуло не менше 50 тисяч дельфінів. За оцінками українських екологів, на території Одеської області, Криму, а також біля берегів сусідніх країн – Болгарії, Туреччини та Румунії – було знайдено майже 2 500 загиблих особин дельфінів. Але, за статистикою, лише 5% загиблих морських тварин опиняються згодом на березі.

Раніше Фокус повідомляв, що російські окупаційні війська підривали судна на Дніпрі та розливали нафтопродукти. За оцінками, у воді опинилося майже 10 тонн палива та олії, що загрожує екологічною катастрофою.