Россия нанесла более $35 млрд ущерба экологии Украины, — Резников

По оценкам главы Минобороны Украины, миллионы гектаров природных заповедников оказались под угрозой. По информации Госэкоинспекции, с начала полномасштабного вторжения в Единый реестр убытков внесли данные о 1042 случаях ущерба окружающей среды.

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Министр обороны Украины Алексей Резников оценил ущерб, нанесенный российскими войсками экологии страны, в более чем 35 млрд долларов. Об этом он сообщил в Twitter.

"Ущерб украинской экологии, нанесенный РФ, оценивается в 35,3 миллиарда долларов, — написал Резников в Twitter. — Миллионы гектаров природных заповедников сейчас находятся под угрозой".

Министр напомнил, что статья 55 Первого протокола запрещает ведение войны против природной среды, но представителей РФ, похоже, это не заботит.

По информации Госэкоинспекции, с начала полномасштабного вторжения в Единый реестр убытков внесли данные о 1042 фактах, относящихся к ущербу окружающей среды на территории Украины в связи с вооруженной агрессией ВС РФ.

Напомним, что из-за российской агрессии в Черном море погибло не менее 50 тысяч дельфинов. По оценкам украинских экологов, на территории Одесской области, Крыма, а также у берегов соседних стран — Болгарии, Турции и Румынии — были обнаружены около 2500 погибших особей дельфинов. Но, согласно статистике, только 5% погибших морских животных оказываются впоследствии на берегу.

Ранее Фокус сообщал, что российские оккупационные войска подрывали суда на Днепре и разливали нефтепродукты. По оценкам, в воде оказалось около 10 тонн топлива и масла, что чревато экологической катастрофой.