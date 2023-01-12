12 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

У день Анісії Зимової предки забороняли шити, щоб не викликати лиха. Не можна було також солити їжу, щоб не захворіти.

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12 січня православні християни вшановують пам'ять святої Анісії Солунської, яка у III столітті загинула від меча язичника у грецькому місті Салоніки. Свято ще називали Анісія Зимова, а також Порізуха, бо цього дня різали свиней, кроликів та свійську птицю для застілля до Дня Василя, який відзначають 14 січня.

Предки в цей день ходили одне до одного в гості та влаштовували пишні святкування. У цю дату пращури особливо були уважні до різного роду "знаків". Було повір'я, що в День Анісії Солунської лютує нечиста сила, особливо ввечері. Наприклад, люди боялися виявити на порозі будинку кинуту хустку. Це означало, що відьма навела порчу.

12 січня: народні прикмети

У цей день у жителів Русі існувала низка прикмет та забобонів. Вважалося, що молитва до святої Анісії Солунської допоможе вилікувати захворювання шлунка.

Також були такі погодні прикмети:

Якщо стало холодніше, ніж раніше, морози протримаються два тижні.

Вітер із півдня знаменує рясний урожай.

Якщо сніг іде цілий день, то літо буде холодним.

Ясне блакитне небо до раннього потепління.

Якщо вночі не видно зірок, значить будуть погодні зміни.

Якщо білки запасаються горішками, то незабаром будуть морози.

12 січня: народні заборони

Не можна підіймати знайдену на порозі річ.

Не можна шити і прясти, оскільки це принесе невдачу.

Не можна вживати в їжу солону їжу — можуть початися проблеми зі здоров'ям.

Не варто купувати рушники та хустки.

Не можна брати подарунки від незнайомців.

Що ще святкують 12 січня?

12 січня також відзначають такі свята:

День українського політв'язня;

Всесвітній день дочки;

День старанної роботи.

Хто святкує іменини 12 січня

День ангела 12 січня відзначають:

Макар

Лев

Данило

Антон

Ірина

Марія

Аріна

Анісія

Раніше Фокус писав про те, що яке свято відзначають 11 січня. У народі його називають Страшний день чи Дитяче свято.