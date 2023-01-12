12 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
У день Анісії Зимової предки забороняли шити, щоб не викликати лиха. Не можна було також солити їжу, щоб не захворіти.
12 січня православні християни вшановують пам'ять святої Анісії Солунської, яка у III столітті загинула від меча язичника у грецькому місті Салоніки. Свято ще називали Анісія Зимова, а також Порізуха, бо цього дня різали свиней, кроликів та свійську птицю для застілля до Дня Василя, який відзначають 14 січня.
Предки в цей день ходили одне до одного в гості та влаштовували пишні святкування. У цю дату пращури особливо були уважні до різного роду "знаків". Було повір'я, що в День Анісії Солунської лютує нечиста сила, особливо ввечері. Наприклад, люди боялися виявити на порозі будинку кинуту хустку. Це означало, що відьма навела порчу.
12 січня: народні прикмети
У цей день у жителів Русі існувала низка прикмет та забобонів. Вважалося, що молитва до святої Анісії Солунської допоможе вилікувати захворювання шлунка.
Також були такі погодні прикмети:
- Якщо стало холодніше, ніж раніше, морози протримаються два тижні.
- Вітер із півдня знаменує рясний урожай.
- Якщо сніг іде цілий день, то літо буде холодним.
- Ясне блакитне небо до раннього потепління.
- Якщо вночі не видно зірок, значить будуть погодні зміни.
- Якщо білки запасаються горішками, то незабаром будуть морози.
12 січня: народні заборони
- Не можна підіймати знайдену на порозі річ.
- Не можна шити і прясти, оскільки це принесе невдачу.
- Не можна вживати в їжу солону їжу — можуть початися проблеми зі здоров'ям.
- Не варто купувати рушники та хустки.
- Не можна брати подарунки від незнайомців.
Що ще святкують 12 січня?
12 січня також відзначають такі свята:
- День українського політв'язня;
- Всесвітній день дочки;
- День старанної роботи.
Хто святкує іменини 12 січня
День ангела 12 січня відзначають:
- Макар
- Лев
- Данило
- Антон
- Ірина
- Марія
- Аріна
- Анісія
Раніше Фокус писав про те, що яке свято відзначають 11 січня. У народі його називають Страшний день чи Дитяче свято.