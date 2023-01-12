12 января: какой сегодня праздник, приметы и запреты

В день Анисии Зимней предки запрещали шить, чтобы не навлечь беду. Нельзя было также солить еду, чтобы не заболеть.

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12 января православные христиане чтут память святой Анисии Солунской, которая в III веке погибла от меча язычника в греческом городе Салоники. Праздник еще называли Анисия Зимняя, а также Порезуха, так как в этот день резали свиней, кроликов и домашнюю птицу для застолья ко Дню Василия, который отмечают 14 января.

Предки в этот день ходили друг к другу в гости и устраивали обильные пиры. В эту дату пращуры особо были внимательны к разного рода "знакам". Бытовало поверье, что в День Анисии Солунской свирепствует нечистая сила, особенно вечером. К примеру, люди боялись обнаружить на пороге дома брошенный платок. Это означало, что ведьма навела порчу.

12 января: народные приметы

В этот день у жителей Руси существовал ряд примет и суеверий. Считалось, что молитва к святой Анисии Солунской поможет излечить заболевания желудка.

Также были такие погодные приметы:

Если стало холоднее, чем раньше, то морозы продержатся две недели.

Ветер с юга знаменует обильный урожай.

Если снег идет целый день, значит лето будет холодным.

Ясное голубое небо — к раннему потеплению.

Если ночью не видно звезд, значит грядут погодные перемены.

Если белки запасаются орешками, значит скоро будут морозы.

12 января: народные запреты

Нельзя поднимать найденную на пороге вещь.

Нельзя шить и прясть, так как это принесет неудачу.

Нельзя употреблять в пищу соленую еду — могут начаться проблемы со здоровьем.

Не стоит покупать полотенца и платки.

Нельзя принимать подарки от незнакомцев.

Что еще отмечают 12 января?

12 января также отмечают такие праздники:

День украинского политзаключенного;

Всемирный день дочери;

День усердной работы.

Кто празднует именины 12 января

День ангела 12 января отмечают:

Макар

Лев

Даниил

Антон

Ирина

Мария

Арина

Анисия

Ранее Фокус писал о том, что какой праздник отмечают 11 января. В народе его называют Страшный день или Детский праздник.