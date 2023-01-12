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Украина

12 января: какой сегодня праздник, приметы и запреты

анисия зимняя, порезуха, 12 января, какой праздник, что нельзя делать 12 января
Фото: Открытие источники | В этот день резали свиней, кроликов и домашнюю птицу для застолья ко Дню Василия

В день Анисии Зимней предки запрещали шить, чтобы не навлечь беду. Нельзя было также солить еду, чтобы не заболеть.

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12 января православные христиане чтут память святой Анисии Солунской, которая в III веке погибла от меча язычника в греческом городе Салоники. Праздник еще называли Анисия Зимняя, а также Порезуха, так как в этот день резали свиней, кроликов и домашнюю птицу для застолья ко Дню Василия, который отмечают 14 января.

Предки в этот день ходили друг к другу в гости и устраивали обильные пиры. В эту дату пращуры особо были внимательны к разного рода "знакам". Бытовало поверье, что в День Анисии Солунской свирепствует нечистая сила, особенно вечером. К примеру, люди боялись обнаружить на пороге дома брошенный платок. Это означало, что ведьма навела порчу.

12 января: народные приметы

В этот день у жителей Руси существовал ряд примет и суеверий. Считалось, что молитва к святой Анисии Солунской поможет излечить заболевания желудка.

Также были такие погодные приметы:

  • Если стало холоднее, чем раньше, то морозы продержатся две недели.
  • Ветер с юга знаменует обильный урожай.
  • Если снег идет целый день, значит лето будет холодным.
  • Ясное голубое небо — к раннему потеплению.
  • Если ночью не видно звезд, значит грядут погодные перемены.
  • Если белки запасаются орешками, значит скоро будут морозы.

12 января: народные запреты

  • Нельзя поднимать найденную на пороге вещь.
  • Нельзя шить и прясть, так как это принесет неудачу.
  • Нельзя употреблять в пищу соленую еду — могут начаться проблемы со здоровьем.
  • Не стоит покупать полотенца и платки.
  • Нельзя принимать подарки от незнакомцев.

Что еще отмечают 12 января?

12 января также отмечают такие праздники:

  • День украинского политзаключенного;
  • Всемирный день дочери;
  • День усердной работы.

Кто празднует именины 12 января

День ангела 12 января отмечают:

  • Макар
  • Лев
  • Даниил
  • Антон
  • Ирина
  • Мария
  • Арина
  • Анисия

Ранее Фокус писал о том, что какой праздник отмечают 11 января. В народе его называют Страшный день или Детский праздник.