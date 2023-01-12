12 января: какой сегодня праздник, приметы и запреты
В день Анисии Зимней предки запрещали шить, чтобы не навлечь беду. Нельзя было также солить еду, чтобы не заболеть.
12 января православные христиане чтут память святой Анисии Солунской, которая в III веке погибла от меча язычника в греческом городе Салоники. Праздник еще называли Анисия Зимняя, а также Порезуха, так как в этот день резали свиней, кроликов и домашнюю птицу для застолья ко Дню Василия, который отмечают 14 января.
Предки в этот день ходили друг к другу в гости и устраивали обильные пиры. В эту дату пращуры особо были внимательны к разного рода "знакам". Бытовало поверье, что в День Анисии Солунской свирепствует нечистая сила, особенно вечером. К примеру, люди боялись обнаружить на пороге дома брошенный платок. Это означало, что ведьма навела порчу.
12 января: народные приметы
В этот день у жителей Руси существовал ряд примет и суеверий. Считалось, что молитва к святой Анисии Солунской поможет излечить заболевания желудка.
Также были такие погодные приметы:
- Если стало холоднее, чем раньше, то морозы продержатся две недели.
- Ветер с юга знаменует обильный урожай.
- Если снег идет целый день, значит лето будет холодным.
- Ясное голубое небо — к раннему потеплению.
- Если ночью не видно звезд, значит грядут погодные перемены.
- Если белки запасаются орешками, значит скоро будут морозы.
12 января: народные запреты
- Нельзя поднимать найденную на пороге вещь.
- Нельзя шить и прясть, так как это принесет неудачу.
- Нельзя употреблять в пищу соленую еду — могут начаться проблемы со здоровьем.
- Не стоит покупать полотенца и платки.
- Нельзя принимать подарки от незнакомцев.
Что еще отмечают 12 января?
12 января также отмечают такие праздники:
- День украинского политзаключенного;
- Всемирный день дочери;
- День усердной работы.
Кто празднует именины 12 января
День ангела 12 января отмечают:
- Макар
- Лев
- Даниил
- Антон
- Ирина
- Мария
- Арина
- Анисия
Ранее Фокус писал о том, что какой праздник отмечают 11 января. В народе его называют Страшный день или Детский праздник.