4,8 млн українців стали внутрішніми переселенцями у 2022 році, — Мінреінтеграції
За даними міністерства, до початку лютого 2022 року в Україні було зареєстровано 1,4 млн внутрішніх переселенців. Але станом на 16 лютого 2023 року, ВПО вже налічується 4 855 344 особи.
Станом на початок лютого 2022 року в Україні було зареєстровано 1,4 млн внутрішніх переселенців, тоді як у січні 2023 року їх чисельність уже зросла до 4,8 млн. Про це в четвер, 16 лютого, повідомили представники Мінреінтеграції, які представили "Нову стратегію щодо внутрішньо переміщених осіб до 2025 року", передають Vesti.ua.
За словами представників міністерства, виникла потреба реалізації не лише інтеграційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб, а й забезпечення підтримки переселенців на всіх етапах вимушеного переїзду.
Станом на 7 лютого 2022 року переселенців було 1 478 573, тоді як станом на 6 січня 2023 року їх чисельність зросла до 4 855 344 осіб.
"Повномасштабне вторгнення РФ 24 лютого призвело до різкого збільшення кількості внутрішніх переселенців, а деякі стали ВПО повторно", — пояснили в міністерстві.
Нагадаємо, що деякі громадяни України зобов'язали декларувати доходи, отримані за кордоном. Біженцям з України з правом на тимчасовий захист доведеться задекларувати отримані за кордоном грошові виплати як іноземний дохід.
Раніше Фокус повідомляв про бюджетні місця для студентів-переселенців, які зможуть безкоштовно навчатися в українських ЗВО.