4,8 млн українців стали внутрішніми переселенцями у 2022 році, — Мінреінтеграції

За даними міністерства, до початку лютого 2022 року в Україні було зареєстровано 1,4 млн внутрішніх переселенців. Але станом на 16 лютого 2023 року, ВПО вже налічується 4 855 344 особи.

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Станом на початок лютого 2022 року в Україні було зареєстровано 1,4 млн внутрішніх переселенців, тоді як у січні 2023 року їх чисельність уже зросла до 4,8 млн. Про це в четвер, 16 лютого, повідомили представники Мінреінтеграції, які представили "Нову стратегію щодо внутрішньо переміщених осіб до 2025 року", передають Vesti.ua.

[ + – ] "Нова стратегія щодо внутрішньо переміщених осіб до 2025 року"

За словами представників міністерства, виникла потреба реалізації не лише інтеграційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб, а й забезпечення підтримки переселенців на всіх етапах вимушеного переїзду.

Станом на 7 лютого 2022 року переселенців було 1 478 573, тоді як станом на 6 січня 2023 року їх чисельність зросла до 4 855 344 осіб.

"Повномасштабне вторгнення РФ 24 лютого призвело до різкого збільшення кількості внутрішніх переселенців, а деякі стали ВПО повторно", — пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, що деякі громадяни України зобов'язали декларувати доходи, отримані за кордоном. Біженцям з України з правом на тимчасовий захист доведеться задекларувати отримані за кордоном грошові виплати як іноземний дохід.

Раніше Фокус повідомляв про бюджетні місця для студентів-переселенців, які зможуть безкоштовно навчатися в українських ЗВО.