4,8 млн украинцев стали внутренними переселенцами в 2022 году, — Минреинтеграции
По данным министерства, к началу февраля 2022 года в Украине были зарегистрированы 1,4 млн внутренних переселенцев. Но по состоянию на 16 февраля 2023 года, ВПЛ уже насчитывается 4 855 344 человека.
По состоянию на начало февраля 2022 года в Украине были зарегистрированы 1,4 млн внутренних переселенцев, тогда как в январе 2023 года их численность уже выросла до 4,8 млн. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили представители Минреинтеграции, представившие "Новую стратегию относительно внутренне перемещенных лиц до 2025 года", передают Vesti.ua.
По словам представителей министерства, возникла необходимость реализации не только интеграционной политики относительно внутренне перемещенных лиц, но и обеспечения поддержки переселенцев на всех этапах вынужденного переезда.
По состоянию на 7 февраля 2022 года переселенцев было 1 478 573, тогда как на 6 января 2023 года их численность выросла до 4 855 344 человек.
"Полномасштабное вторжение РФ 24 февраля привело к резкому увеличению числа внутренних переселенцев, а некоторые стали ВПЛ повторно, — пояснили в министерстве.
Напомним, что некоторых граждан Украины обязали декларировать доходы, полученные за границей. Беженцам из Украины с правом на временную защиту придется задекларировать полученные за границей денежные выплаты как иностранный доход.
Ранее Фокус сообщал о бюджетных местах для студентов-переселенцев, которые смогут бесплатно учиться в украинских вузах.