4,8 млн украинцев стали внутренними переселенцами в 2022 году, — Минреинтеграции

По данным министерства, к началу февраля 2022 года в Украине были зарегистрированы 1,4 млн внутренних переселенцев. Но по состоянию на 16 февраля 2023 года, ВПЛ уже насчитывается 4 855 344 человека.

Related video

По состоянию на начало февраля 2022 года в Украине были зарегистрированы 1,4 млн внутренних переселенцев, тогда как в январе 2023 года их численность уже выросла до 4,8 млн. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили представители Минреинтеграции, представившие "Новую стратегию относительно внутренне перемещенных лиц до 2025 года", передают Vesti.ua.

[ + – ] "Новая стратегия относительно внутренне перемещенных лиц до 2025 года"

По словам представителей министерства, возникла необходимость реализации не только интеграционной политики относительно внутренне перемещенных лиц, но и обеспечения поддержки переселенцев на всех этапах вынужденного переезда.

По состоянию на 7 февраля 2022 года переселенцев было 1 478 573, тогда как на 6 января 2023 года их численность выросла до 4 855 344 человек.

"Полномасштабное вторжение РФ 24 февраля привело к резкому увеличению числа внутренних переселенцев, а некоторые стали ВПЛ повторно, — пояснили в министерстве.

Напомним, что некоторых граждан Украины обязали декларировать доходы, полученные за границей. Беженцам из Украины с правом на временную защиту придется задекларировать полученные за границей денежные выплаты как иностранный доход.

Ранее Фокус сообщал о бюджетных местах для студентов-переселенцев, которые смогут бесплатно учиться в украинских вузах.