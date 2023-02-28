Для українських учителів запустили безкоштовну платформу з готовими домашніми завданнями

Нова платформа JustClass покликана безкоштовно допомогти вчителям загальноосвітніх шкіл економити свій час на підготовці й перевірці домашніх завдань.

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30 січня 2023 року в Україні команда онлайн-школи JustSchool запустила для вчителів безкоштовну онлайн-платформу JustClass. Ідея в тому, щоб допомогти вчителям економити свій час, делегуючи підготовку й перевірку домашніх завдань технологіям. Для цього вчитель має обрати на цій платформі готові домашні завдання з бази, яка містить понад 1500 інтерактивних вправ, і надіслати учням згенероване посилання. Платформа сама автоматично перевірить і виставить бали за виконані завдання. А оскільки всі старі й нові завдання постійно відображаються в особистому кабінеті вчителя й учнів, вчителі можуть з легкістю відстежувати прогрес учнів і їхні зони для росту.

Зараз на сайті доступні вправи для 5-11 класів з математики, української та англійської мов. Команда JustClass постійно додає нові вправи й планує розробити ще завдання з інших навчальних предметів. Оскільки всі вправи відповідають шкільній програмі, то вчителі загальноосвітніх шкіл можуть спокійно користуватися цим інструментом і не хвилюватися, що вони пропустять якісь теми з навчального плану. Як це буває з іншими онлайн-платформами, де є готові тести або квести з різноманітних тем, але які часто не відповідають навчальній програмі.

Крім цього, платформа JustClass допомогає вчителям ефективніше організовувати навчальний процес в умовах хронічного стресу через повномасштабне вторгнення Росії. За час пандемії ковід-19 і від початку воєнних дій діти звикли постійно тримати телефон у руках. Як пише дитяча психологиня Світлана Ройз, для них "це вже символ керованості, контрольованості". Тому вона радить додавати навчання через мобільний телефон. Наприклад, на платформі JustClass можна виконувати домашні завдання з будь-яких гаджетів і з будь-якої точки планети, де ловить інтернет.

Також в умовах війни, зауважує Світлана Ройз, "коли ми проживаємо складний досвід, стрес, травматизацію — змінюється самооцінка, зараз часто діти живуть у режимі очікування невдачі. Їм потрібен досвід і підтримка. Маленькі знайомі завдання, завдання, де був би швидкий результат". І завдяки тому, що на платформі JustClass учні відразу бачать свої оцінки, щойно вони здають завдання вчителю, діти отримують швидкі результати та їм більше не тривожаться через це, допоки вчитель перевірить їхні домашні роботи.

Варто наголосити, що на JustClass всі завдання містять елементи гри, тому вони занурюють учнів у навчальний процес, ніби в комп'ютерну гру. Така інтерактивність допомагає учням краще засвоювати шкільну програму й не звертатися до інтернету чи однокласників за допомогою.

Крім підтримки інтересу до навчання, на платформі продумані й інші заходи для перешкоджання списуванню. Наприклад, вчителі можуть обмежити час на виконання домашніх завдань, встановити дедлайн здачі або приховати показ правильних відповідей. Такі обмеження фізично не дають учням змоги шукати відповіді в інтернеті чи бачити правильні відповіді й надсилати їх класу.

"Віримо, що наш продукт покращить шкільну освіту в такий непростий час, — розповідає засновник JustClass Ігор Фурманенко. — Коли я побачив, що діти зараз отримують домашні завдання через вайбер або в пдф-форматі, то був шокований. Тоді в мене і виникла ідея створити класний сервіс, на якому учням буде цікаво й просто виконувати інтерактивні домашні завдання, а вчителю не потрібно буде їх перевіряти".