У Раді знову обговорюють питання відкриття кордонів для чоловіків, але є нюанси

Якщо громадянин прострочить час перебування за кордоном, то йому може загрожувати кримінальне покарання, як йдеться у записці пояснення до законопроєкту. Утім, у документі пропонують і винятки.

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У Верховній Раді України з'явилися два нові законопроєкти, які стосуються відкриття кордонів для чоловіків. Йдеться про проєкти під номерами №9075 та №9074, які опубліковані на сайті ВРУ.

Дозволити знову залишати межі України під час воєнного стану хочуть спортсменам, студентам, а також іншим особам, які зараз не підлягають мобілізації.

У пояснювальній записці автора йдеться, що метою законопроєкту за номером №9075 є внесення до законодавства змін, які дозволять українським студентам іноземним вузом та іншим категоріям громадян, які не підлягають мобілізації, вільно залишати межі країни під час воєнного стану.

При цьому такий вид виїзду обов'язково потрібно узгоджувати з Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, а той, хто виїжджає, зобов'язаний взяти на себе відповідальність повернутися не пізніше закінчення терміну.

У законопроєкті №9074 автори пропонують забезпечити спортсменам виїжджати з країни для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах.

Лікарі, тренери, а також представники команд будуть додатково надавати лист-підтвердження від центрального органу виконавчої влади про виїзд на спеціальний спортивний захід.

Якщо термін руйнування буде порушений, тоді громадяни будуть нести за це кримінальну відповідальність. До поважних причин повернення пізніше належить: заборона на виїзд з країни перебування, стихійне лихо, лікування, аварія і так далі.

Нагадаємо, що у зв'язку з воєнним станом, яке було введено в Україні з 24 лютого 2022 року, воєннозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права залишати територію країни. Ця заборона діятиме аж до закінчення повномасштабної війни.

Нагадаємо, 27 лютого радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що виїзд чоловіків призведе до знищення України. За його словами, це питання не стоїть на порядку денному, а чоловіки можуть робити що хочуть, але тільки не у воєнний час.