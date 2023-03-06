В Раде вновь обсуждают вопрос открытия границ для мужчин, но есть нюансы

Если гражданин просрочит время пребывания за границей, то ему может грозить уголовное наказание, как говорится в пояснительной записке к законопроекту. Впрочем, в документе предлагают и исключения.

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В Верховной Раде Украины появилось два новых законопроекта, которые касаются открытия границ для мужчин. Речь идет о проектах под номерами №9075 и №9074, которые опубликованы на сайте ВРУ.

Разрешить снова покидать пределы Украины во время военного положения хотят спортсменам, студентам, а также другим лицам, которые сейчас не подлежат мобилизации.

В пояснительной записке автора говорится, что целью законопроекта под номером №9075 является внесение в законодательство изменений, которые позволят украинским студентам иностранных вузом и другим категориям граждан не подлежащим мобилизации свободно покидать пределы страны во время военного положения.

При этом, такой вид выезда обязательно нужно согласовывать с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, а уезжающий обязан взять на себя ответственность вернуться не позднее истечения срока.

В законопроекте №9074 авторы предлагают обеспечить спортсменам выезжать из страны для участия в международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях.

Врачи, тренеры, а также представители команд будут должны дополнительно предоставлять письмо-подтверждение от центрального органа исполнительной власти о выезде на специальное спортивное мероприятие.

Если срок будет разрушения будет нарушен, тогда граждане будут нести за это уголовную ответственность. К уважительным причинам возвращения позже положенного входят: запрет на выезд из страны пребывания, стихийное бедствие, лечение, авария и так далее.

Напомним, что в связи с военным положением, которое было введено в Украине с 24 февраля 2022 года, военнообязанные мужчины возрастом от 18 до 60 лет не имеют права покидать территорию страны. Этот запрет будет действовать вплоть до окончания полномасштабной войны.

Напомним, 27 февраля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что выезд мужчин приведет к уничтожению Украины. По его словам этот вопрос не стоит на повестке дня, а мужчины могут делать что хотят, но только но в военное время.