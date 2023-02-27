"Хотят сбежать от решения": выезд мужчин приведет к уничтожению Украины, — Подоляк (видео)

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, человек может жить так, как он хочет, в мирное, но не в военное время.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сегодня вопрос выезда мужчина из Украины в другие страны не стоит на повестке дня. Об этом он заявил в интервью изданию DW, опубликованном 23 февраля.

"Давайте все-таки более жестко между собой разговаривать. Не надо спекуляций. Что означает ограничение прав? Кроме прав людей в Украине есть долг какой-то или нет? Или мы только о правах?" — ответил он на вопрос журналистки о вопросе снятия ограничения на выезд за пределы Украины для граждан мужского пола.

По словам Подоляка, некоторые граждане Украины считают, что государство обязано обеспечить их "чем-то", позволить им выехать и дать возможность жить так, как они сами захотят. При этом он считает, что во время военного положения ситуация совсем иная.

"Да, в мирное время все дадим. Но во время войны так не ставится вопрос", — подчеркнул политик.

Как отметил представитель ОП, те украинцы, которые продвигают вопрос открытия границ для мужчин, просто "хотят сбежать от принятия для себя конкретно мужского решения".

При этом он намекнул, что такое поведение приведет к уничтожению Украины.

"Хочешь пересечь границу? То есть хочешь сказать, что Украина должна перестать существовать, потому что ты пересек границу", — отреагировал Подоляк.

Напомним, 27 февраля Подоляк ответил на угрозы замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведева применить ядерное оружие, если Запад продолжит поставки вооружений в Украину. По его словам, Россия просит мир предоставить ей право безнаказанно убивать граждан другой страны.

16 февраля пресс-служба Государственной пограничной службы Украины рассказывала, что четыре украинца пытались сбежать из страны в Румынию на надувном матрасе через реку.