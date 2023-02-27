"Не трогайте нас": у Зеленского прокомментировали ядерные угрозы Медведева

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия просит мир предоставить ей право безнаказанно убивать граждан другой страны.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на угрозы замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведева применить ядерное оружие, если Запад продолжит поставки вооружений в Украину. Соответствующий пост Подоляк опубликовал в своем Twitter-аккаунте 27 февраля.

"Когда РФ в очередной раз говорит о ядерном конфликте, потому что "мир без РФ" ей не нужен, возникают два вопроса. Первый: а зачем напали на другую страну? И второй: предлагаете миру дать вам право безнаказанно резать граждан другой страны, а если вас хорошо бьют, то сразу визжать: "Не трогайте нас!"?, — написал Подоляк.

Что заявил Дмитрий Медведев

В понедельник, 27 февраля, пропагандистское издание "Известия", опубликовало статью бывшего российского президента и зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведева.

Так, по словам Медведева, в Кремле готовы применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существования России как государства. По его словам, поставки западного оружия в Украину приведут к ядерному апокалипсису.

"Конечно, можно и дальше накачивать оружием неофашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы", — написал Медведев в своей статье.

Напомним, 24 февраля Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале опубликовал пост, в котором заявил, что основной мотив "главных врагов" Кремля — максимально ослабить Россию. По словам бывшего президента РФ, мирные переговоры Россия будет вести не с Украиной, а с некими "фактическими руководителями".

Ранее, 23 февраля, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что, по текущей логике войны в Украине Крым может быть освобожден еще быстрее, чем Донецк и Луганск. По его словам, вся территория Крымского полуострова может быть в зоне досягаемости ракет ATACMS, если их поставят Украине.