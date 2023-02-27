"Не чіпайте нас": у Зеленського прокоментували ядерні погрози Медведєва

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Росія просить світ надати їй право безкарно вбивати громадян іншої країни.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на погрози заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва застосувати ядерну зброю, якщо Захід продовжить постачання озброєнь в Україну. Відповідну посаду Подоляк опублікував у своєму Twitter-акаунті 27 лютого.

"Коли РФ вкотре говорить про ядерний конфлікт, тому що "світ без РФ" їй не потрібен, виникають два питання. Перше: а навіщо напали на іншу країну? І друге: пропонуєте миру дати вам право безкарно різати громадян іншої країни, а якщо вас добре б'ють, то одразу верещати: "Не чіпайте нас!"?, — Написав Подоляк.

Що заявив Дмитро Медведєв

У понеділок, 27 лютого, пропагандистське видання "Известия", опублікувало статтю колишнього російського президента та заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Так, за словами Медведєва, у Кремлі готові застосувати ядерну зброю у разі, якщо виникне загроза існування Росії як держави. За його словами, постачання західної зброї до України призведе до ядерного апокаліпсису.

"Звичайно, можна й надалі накачувати зброєю неофашистський київський режим і перешкоджати будь-якій можливості відродити переговори. Наші вороги займаються саме цим, не бажаючи зрозуміти, що їхні цілі свідомо ведуть до тотального фіаско. Програшу для всіх. Краху. Апокаліпсису. Коли про колишнє життя доведеться забути на віки, доки не перестануть виходити радіацією димні завали", — написав Медведєв у своїй статті.

Нагадаємо, 24 лютого Дмитро Медведєв у своєму телеграм-каналі опублікував пост, у якому заявив, що основний мотив "головних ворогів" Кремля — максимально послабити Росію. За словами колишнього президента РФ, мирні переговори Росія вестиме не з Україною, а з деякими "фактичними керівниками".

Раніше, 23 лютого, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що, за поточною логікою війни в Україні, Крим може бути звільнений ще швидше, ніж Донецьк і Луганськ. За його словами, вся територія Кримського півострова може бути у зоні досяжності ракет ATACMS, якщо їх поставлять Україні.