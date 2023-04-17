Вживили протез прямо в кістку: ветеран війни планує пробігти дистанцію в 10 км (фото)

Лікарі запевняють, що український захисник, який втратив обидві кінцівки, зможе вести активний спосіб життя без обмежень.

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Ігорю Крупнову, ветерану російсько-української війни, провели остеоінтеграційне протезування — вживили протез прямо в кістку. Він усе ще лікується, але мріє пробігти на протезах 10 км. У Першому медичному об'єднанні Львова повідомили, що найперший випадок відповідного хірургічного втручання в історії української медицини.

Капітан ЗСУ отримав частину протеза, який імплантують прямо в кістку. Для нього важливо було не просто пересуватися, але й бігати на великі дистанції, тому він погодився стати першим пацієнтом.

"До важкого поранення мріяв на своє 60-річчя пробігти півмарафон. Тепер Ігор ставить за мету на протезах здолати дистанцію в 10 км", — прокоментували медики бажання пацієнта.

Команда лікарів, яка провела операцію, задоволена результатом. Цю та ще три остеоінтегрувальні операції українським фахівцям допомагав робити Муньєд Аль Мудеріс, австралійський ортопед-травматолог. Пацієнти одного з провідних спеціалістів світу після таких втручань ведуть активний спосіб життя і працюють без обмежень.

Ігор нині почувається добре. Він зробив перші кроки вперше за пʼять місяців.

Восени 2022 року транспортний засіб, у якому він їхав разом із побратимами виконувати завдання, натрапив на міни. Тоді боєць втратив обидві ноги. За кілька днів після поранення він прийшов до тями. Зрадів, що українським медикам вдалося зберегти йому життя.

Що таке операція з остеоінтеграції

Операція з остеоінтеграції потрібна необхідна людям, які втратили обидві кінцівки. Класичні протези їм використовувати складно та часто боляче. Робити перші кроки на імплантованих протезах таким пацієнтам можна вже на другий день після операції. Ще за шість тижнів люди можуть повноцінно ходити.

Видання Sky News 10 квітня повідомило, що ірландські лікарі повернуть бійцю ЗСУ обличчя, яке в нього було до війни. Капітан Максим Горобець втратив око та частину носа, щелепа та череп також постраждали. Український захисник серйозно постраждав у березні минулого року, коли уламок російського боєприпаса потрапив йому в обличчя.