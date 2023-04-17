Вживили протез прямо в кость: ветеран войны планирует пробежать дистанцию в 10 км (фото)

Врачи уверяют, что потерявший обе конечности украинский защитник сможет вести активный образ жизни без ограничений.

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Игорю Крупнову, ветерану российско-украинской войны, провели остеоинтеграционное протезирование – вживили протез прямо в кость. Он все еще лечится, но мечтает пробежать по протезам 10 км. В Первом медицинском объединении Львова сообщили, что самый первый случай соответствующего хирургического вмешательства в истории украинской медицины.

Капитан ВСУ получил часть протеза, которого имплантируют прямо в кость. Для него важно было не просто передвигаться, но и бегать на большие дистанции, потому он согласился стать первым пациентом.

"До тяжелого ранения мечтал на свое 60-летие пробежать полумарафон. Теперь Игорь ставит цель на протезах преодолеть дистанцию в 10 км", — прокомментировали медики желание пациента.

Команда врачей, проведшая операцию, удовлетворена результатом. Эту и еще три остеоинтегрирующих операций украинским специалистам помогал делать Муньед Аль Мудерис, австралийский ортопед-травматолог. Пациенты одного из ведущих специалистов мира после вмешательств ведут активный образ жизни и работают без ограничений.

Игорь сейчас чувствует себя хорошо. Он сделал первые шаги впервые за пять месяцев.

Осенью 2022 года транспортное средство, в котором он ехал вместе с побратимами выполнять задания, наткнулся на мины. Тогда боец потерял обе ноги. Через несколько дней после ранения он пришел в себя. Обрадовался, что украинским медикам удалось сохранить ему жизнь.

Что такое операция по остеоинтеграции

Операция по остеоинтеграции необходима людям, потерявшим обе конечности. Классические протезы им употреблять сложно и часто больно. Делать первые шаги на имплантированных протезах таким пациентам можно уже на следующий день после операции. Еще через шесть недель люди могут полноценно ходить.

Издание Sky News 10 апреля сообщило, что ирландские врачи вернут бойцу ВСУ лицо, которое у него было до войны. Капитан Максим Воробей потерял глаз и часть носа, челюсть и череп также пострадали. Украинский защитник серьезно пострадал в марте прошлого года, когда обломок российского боеприпаса попал ему в лицо.