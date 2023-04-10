Ирландские врачи возвращают бойцу ВСУ лицо, которое у него было до войны (фото)
Капитан Горобец потерял глаз и часть носа, челюсть и череп также пострадали. Врачи в Запорожье спасли ему жизнь, а львовские хирурги восстановили челюсть.
Европейский союз в Дублине организовал специализированное лечение для военнослужащих Украины. Хирурги здесь проводят сложные восстановительные операции. Об этом сообщает Sky News.
Предупреждение: в материале опубликовано фото сильных лицевых повреждений.
Журналисты отмечают, что ни Украина, ни Россия не публикуют данные о своих потерях. Но известно о сотнях тысяч погибших или раненых в войне, таких как Макс Горобец, сапер 808 вспомогательного полка. 30-летний военнослужащий серьезно пострадал в марте прошлого года, когда осколок снаряда российской артиллерии попал ему в лицо. Его полк дислоцировался в Запорожской области во время российской оккупации.
Впоследствии раненого перевозили из одной украинской больницы в другую, пока Европейский союз не организовал специализированное лечение в ирландской столице.
"Они сказали, что помогут мне вернуть лицо, которое у меня было до войны. Все были рады, что лицо восстановится", — пояснил военнослужащий.
Ранение он получил, когда вместе с побратимом был направлен на восстановление коммуникационной линии. Но их заметил противник и обстрелял артиллерийским залпом.
"Когда мы ждали, пока все закончится, и уже собирались уходить, прилетело еще несколько снарядов. Я полз, повернул голову и в голову тут же попал осколок", — пояснил военнослужащий.
Капитан Горобец потерял глаз и часть носа, челюсть и часть черепа также сильно пострадали. Врачи в Запорожье спасли ему жизнь, впоследствии львовские хирурги восстановили челюсть.
Раненого военнослужащего впоследствии отвезли в польский Жешув, откуда он улетел в Ирландию на французском эвакуационном самолете.
"Все произошло так быстро", — сказал Горобец, который прежде никогда не был за границей.
Из-за инфекции врачи отложили лечение, отсрочить дополнительное хирургическое вмешательство пришлось из-за того, что система здравоохранения Ирландии перегружена.
В Дублине военнослужащий повидался с другими бойцами ВСУ, такими как Иван Недобрык, который сейчас находится в центре реабилитации на окраине Дублина. в июне прошлого года он получил двойное ранение в районе села Долина Донецкой области. Одна из пуль попала в плечо и повредила позвоночник. Теперь 32-летний военный прикован к инвалидному креслу.
Он признает, что хотел бы остаться в Ирландии и не возвращаться в Украину. Здесь к нему присоединилась семья.
"Я уже отвоевал свое", — пояснил он.
У капитана же Горобца другие планы. Он хочет вернуться на поле боя. На вопрос о том, стоит ли еще жертвовать собой после таких ранений, он ответил без раздумий.
"Конечно. Это вообще не вопрос. Конечно, стоит. Правда на нашей стороне. Они принесли нам столько горя. Сложно находиться здесь, когда знаешь, что кто-то там каждый день умирает", — пояснил капитан.
Но решение о возвращении будет сложным. В Ирландию к нему приехала жена с годовалой дочерью, которые чувствуют себя на берегах Атлантики.
Напомним, что в Ирландии с 1 апреля снят запрет на принудительное выселение 10 000 украинских беженцев.
2 апреля в Бахмуте погиб военнослужащий с позывным "Грек". Андрей Воробкало до широкомасштабного вторжения российских войск жил в Греции и учил детей восточным единоборствам.