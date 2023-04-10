Ирландские врачи возвращают бойцу ВСУ лицо, которое у него было до войны (фото)

Капитан Горобец потерял глаз и часть носа, челюсть и череп также пострадали. Врачи в Запорожье спасли ему жизнь, а львовские хирурги восстановили челюсть.

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Европейский союз в Дублине организовал специализированное лечение для военнослужащих Украины. Хирурги здесь проводят сложные восстановительные операции. Об этом сообщает Sky News.

Предупреждение: в материале опубликовано фото сильных лицевых повреждений.

Журналисты отмечают, что ни Украина, ни Россия не публикуют данные о своих потерях. Но известно о сотнях тысяч погибших или раненых в войне, таких как Макс Горобец, сапер 808 вспомогательного полка. 30-летний военнослужащий серьезно пострадал в марте прошлого года, когда осколок снаряда российской артиллерии попал ему в лицо. Его полк дислоцировался в Запорожской области во время российской оккупации.

Впоследствии раненого перевозили из одной украинской больницы в другую, пока Европейский союз не организовал специализированное лечение в ирландской столице.

"Они сказали, что помогут мне вернуть лицо, которое у меня было до войны. Все были рады, что лицо восстановится", — пояснил военнослужащий.

Ранение он получил, когда вместе с побратимом был направлен на восстановление коммуникационной линии. Но их заметил противник и обстрелял артиллерийским залпом.

"Когда мы ждали, пока все закончится, и уже собирались уходить, прилетело еще несколько снарядов. Я полз, повернул голову и в голову тут же попал осколок", — пояснил военнослужащий.

Капитан Горобец потерял глаз и часть носа, челюсть и часть черепа также сильно пострадали. Врачи в Запорожье спасли ему жизнь, впоследствии львовские хирурги восстановили челюсть.

Раненого военнослужащего впоследствии отвезли в польский Жешув, откуда он улетел в Ирландию на французском эвакуационном самолете.

"Все произошло так быстро", — сказал Горобец, который прежде никогда не был за границей.

Из-за инфекции врачи отложили лечение, отсрочить дополнительное хирургическое вмешательство пришлось из-за того, что система здравоохранения Ирландии перегружена.

Ранения бойца ВСУ, пострадавшего во время обстрела

В Дублине военнослужащий повидался с другими бойцами ВСУ, такими как Иван Недобрык, который сейчас находится в центре реабилитации на окраине Дублина. в июне прошлого года он получил двойное ранение в районе села Долина Донецкой области. Одна из пуль попала в плечо и повредила позвоночник. Теперь 32-летний военный прикован к инвалидному креслу.

Сержант Недобрык

Он признает, что хотел бы остаться в Ирландии и не возвращаться в Украину. Здесь к нему присоединилась семья.

"Я уже отвоевал свое", — пояснил он.

Сержант Недобрык

У капитана же Горобца другие планы. Он хочет вернуться на поле боя. На вопрос о том, стоит ли еще жертвовать собой после таких ранений, он ответил без раздумий.

Украинский военнослужащий с семьей у побережья Дублина

"Конечно. Это вообще не вопрос. Конечно, стоит. Правда на нашей стороне. Они принесли нам столько горя. Сложно находиться здесь, когда знаешь, что кто-то там каждый день умирает", — пояснил капитан.

Боец ВСУ с семьей

Но решение о возвращении будет сложным. В Ирландию к нему приехала жена с годовалой дочерью, которые чувствуют себя на берегах Атлантики.

Напомним, что в Ирландии с 1 апреля снят запрет на принудительное выселение 10 000 украинских беженцев.

2 апреля в Бахмуте погиб военнослужащий с позывным "Грек". Андрей Воробкало до широкомасштабного вторжения российских войск жил в Греции и учил детей восточным единоборствам.