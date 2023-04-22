Михайло Поплавський відзначив 30-ту річницю ректорства в університеті культури

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В університеті культури відбулась епохальна подія – 30-річчя ректорської діяльності Михайла Поплавського.

Професорсько-викладацький склад, студенти та випускники університету культури влаштували ювіляру справжнє свято.

Instagram Михайло Поплавський

Зустрічали Михайла Поплавського аплодисментами, квітами та вигуками "Вітаємо!", "Браво!", "Многая літа!".

Приємний подарунок Михайлу Поплавському зробили студенти – презентували документальний фільм "Ректор. Університет майбутнього", в якому розповіли про досягнення університету та втілені новаторські стратегії розвитку ЗВО. Охарактеризували його як візіонера, топменеджера, наставника, трендсетера.

Instagram Михайло Поплавський

Михайло Поплавський подякував молоді, акцентувавши, що університет культури – це справа його життя: "Київський університет культури – це виш майбутнього, креативний інноваційний освітній простір із сучасними професійно-практичними лабораторіями. Ми знищили кордони між теорією та практикою і працюємо на перспективу розвитку української освіти.

Віртуальна реальність, доповнена реальність, змішана реальність – все це дозволяє нашим студентам сьогодні будувати і творити світ завтрашнього дня".

Успіх вишу базується, за словами ректора, на любові до студентів, потужному професорсько-викладацькому складі, інноваційних програмах навчання, комунікаційних стратегіях, успішному діджитал-маркетингу та агресивному інформаційно-комунікаційному медіаменеджменті.

Instagram Михайло Поплавський

Із нагоди 30-річного ювілею Михайло Михайлович представив нову книгу "Невідомий Поплавський". Укладачі видання розкрили психологічні аспекти феноменальної особистості. Автор літературного запису Сергій Товстенко і психолог Галина Кот зазначили: "Про таких людей говорять self-made man, "один на мільйон", "феномен", "унікум", "людина-парадокс"… У книзі "Невідомий Поплавський" йдеться про сутнісні психологічні основи непересічної особистості ректора університету культури Михайла Поплавського, дається глибокий психологічний аналіз "генетичних" і сформованих особистісних передумов його невгамовної енергії та оптимізму, успішності, результативності й популярності".

Instagram Михайло Поплавський

На урочистості, присвяченій ювілею, команда ректора презентувала оновлений персональний сайт Михайла Поплавського – poplavskiy.com. Його дизайн розробляли топові спеціалісти в Лондоні та Сан-Франциско, програмували у Швейцарії, а талановиті українські програмісти інтегрували цей проєкт. При створенні сайту використали елементи унікальної анімації, а головне – зробили його зручним для користувача будь-якого віку – можна гортати або свайпати.

Instagram Михайло Поплавський

Камертоном заходу стала прем'єра концертного кліпу на пісню "Роки летять", слова до якої написані штучним інтелектом.

"Роки невпинно так летять

А я люблю своє життя

А я люблю своє життя й минуле

Здіймаю очі в небеса

В житті – свобода і краса

І кожну мить щасливим з вами буду"

Відеоробота наскрізь просочена двіжовою енергетикою артиста та любов'ю до життя.

"Університет культури – місце щасливих людей. Світ змінюється. Життя продовжується. Роки летять", – сказав Михайло Поплавський.

Instagram Михайло Поплавський

Михайло Поплавський – доктор педагогічних наук, професор, народний артист України, генеральний продюсер-власник ТМ "Українська пісня року", виконавець і популяризатор українських пісень.

Повний кавалер ордена "За заслуги" (2000 – III ступеня, 2001 – II ступеня, 2007 – I ступеня), триразовий лауреат національної премії "Людина року", п'ять років поспіль (1997, 1998, 1999, 2000, 2001 рр.) визнаний "Ректором року".