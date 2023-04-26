Ізраїль розглядає питання підтримки незалежності Південного Азербайджану від Ірану. Український аспект

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24 квітня 32 депутати ізраїльського парламенту направили звернення до канцелярії міністра закордонних справ Ізраїлю із закликом забезпечити "якнайширшу міжнародну підтримку національним устремлінням народу Південного Азербайджану".

У зверненні наголошується, що забезпечення широкої міжнародної підтримки руху за незалежність Південного Азербайджану завдасть нищівного удару по режиму аятол, і якщо буде створено суверенну державу Південний Азербайджан, Ізраїль отримає ще одного союзника в регіоні – нарівні з Азербайджанською Республікою. "Їхня підтримка стане адекватною реакцією у сфері зовнішньополітичного активізму на підривну активність режиму аятол", — вважають депутати Кнессету.

Важливість ймовірної незалежності від Ірану одного з впливових регіонів має політичну вагомість і для України. Адже саме Іран є одним з центральних військово-економічних партнерів росії, яка щотижня завдає ударів іранськими дронами по мирних українських містах, а в окупованому Криму, відповідно до даних РНБО, перебувають іранські військові радники. Якщо режим аятол буде зайнятий власним виживанням, йому буде не до участі в російській агресії. Більш того, якщо південним азербайджанцям, за підтримки Ізраїлю, вдасться досягти незалежності, Київ також може розраховувати, що новостворена держава проводитиме дружню політику щодо України – подібно до свого північного та спорідненого сусіда Азербайджанської Республіки. І цілком ймовірно, суверенний Південний Азербайджан зі столицею в Тебрізі стане союзником України на Близькому Сході.

Тим паче, що й українці не байдужі до долі південних азербайджанців. В деокупованих селах Харківської області ще у березні пройшли флешмоби на підтримку південно-азербайджанських активістів.

"Незважаючи на репресивні зусилля режиму, у головному місті Південного Азербайджану, Тебрізі, діє новий протестний рух. Вісім різних організацій азербайджанської нацменшини вже приєдналися до цієї діяльності", — наголошується у зверненні ізраїльських парламентаріїв до міністра закордонних справ.

За інформацією телеграм-каналу громадського руху AzFront, з початку лютого цього року активісти щотижня проводять демонстративні акції по всьому Тебрізу: на адміністративних будівлях та у громадських місцях розклеюють листівки та вивішують плакати, проводять флеш-моби. Мета – посилити настрої місцевих жителів на підтримку ідеї незалежності та показати всьому світу національні сподівання південних азербайджанців. При цьому, незважаючи на спроби агентів Корпусу вартових Ісламської революції затримати розповсюджувачів листівок і транспарантів, досі жодного з них не було навіть помічено. Патрулі намагаються до ранку зірвати усі розклеєні за ніч листівки, але за добу вони з'являються в інших місцях.

23 березня європейський аналітичний ресурс EUreporter повідомив, що активістам АZfront, що є натхненником руху за незалежність, вдалося налагодити координацію з вісьмома іншими південно-азербайджанськими організаціями та провести спільну акцію.

Випадок – безпрецедентний, оскільки досі особисті та ідеологічні протиріччя перешкоджали проведенню спільних дій. Але друга хвиля листівок несла не лише прапор, а й символи всіх великих організацій.

Ще за два місяці до запуску руху за незалежність Південного Азербайджану сили, що стоять за рухом AZfront, який, до речі, активно підтримує постраждалих від російської агресії українців, надсилали Києву сигнали про перспективи можливої співпраці. Зокрема у листопаді на каналі було опубліковано матеріал під заголовком: "Євразія на порозі нової епохи: Україна стає супердержавою". У ньому йшлося про те, що зі звільненням Херсону і звільненням Криму в майбутньому, Київ отримує унікальну можливість перехопити у Москви 250-річне домінування в Євразії.

Ще один матеріал з’явився у грудні, й у ньому детально викладено аргументи на користь налагодження взаємодії України з Ізраїлем та Азербайджаном проти спільної іранської загрози.

Довідка

За оцінками західних дослідників, чисельність етнічних азербайджанців в Ірані варіюється від 12 до 20 млн осіб. Більшість із них проживає у трьох північно-західних провінціях Ірану, що належать до історичної області Південний Азербайджан. Його культурно-історичним центром є місто Тебріз. З початку ХХ століттяя це місто тричі ставало епіцентром великих повстань проти центральної влади в Тегерані. Останнє з них, 1979 року, стало прелюдією до падіння шахського режиму. Наприкінці 2022 року південні азербайджанці, особливо жителі Тебрізу, були однією з рушійних сил антиурядових виступів у масштабах усієї країни. З лютого у цьому місті відзначається активізація підпільного руху за незалежність від Ірану. Відділення Тебризу як столиці Південного Азербайджану сприймається в Тегерані як каталізатор падіння режиму. Чи можливий цей сценарій, залежить від підтримки, яку рух за незалежність отримає з-за кордону.