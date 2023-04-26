Израиль рассматривает вопрос поддержки независимости Южного Азербайджана от Ирана. Украинский аспект

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24 апреля 32 депутата израильского парламента направили обращение в канцелярию министра иностранных дел Израиля с призывом обеспечить "широчайшую международную поддержку национальным устремлениям народа Южного Азербайджана".

В обращении отмечается, что обеспечение широкой международной поддержки движения за независимость Южного Азербайджана нанесет сокрушительный удар по режиму аятолл, и если будет создано суверенное государство Южный Азербайджан, Израиль получит еще одного союзника в регионе – наравне с Азербайджанской Республикой. "Их поддержка станет адекватной реакцией в сфере внешнеполитического активизма на подрывную активность режима аятолл", — считают депутаты Кнессета.

Важность вероятной независимости от Ирана одного из влиятельных регионов имеет политическую значимость и для Украины. Ведь именно Иран является одним из центральных военно-экономических партнеров России, которая еженедельно наносит удары иранскими дронами по мирным украинским городам, а в оккупированном Крыму, согласно данным СНБО, находятся иранские военные советники. Если режим аятолл будет занят собственным выживанием, ему будет не до участия в российской агрессии. Более того, если южным азербайджанцам, при поддержке Израиля, удастся достичь независимости, Киев также может рассчитывать, что новое государство будет проводить дружественную политику в отношении Украины – подобно своему северному и родственному соседу Азербайджанской Республике. И по всей вероятности, суверенный Южный Азербайджан со столицей в Тебризе станет союзником Украины на Ближнем Востоке.

Тем более, что и украинцы небезразличны к судьбе южных азербайджанцев. В деоккупированных селах Харьковской области еще в марте прошли флешмобы в поддержку южноазербайджанских активистов.

"Несмотря на репрессивные усилия режима в главном городе Южного Азербайджана, Тебризе, действует новое протестное движение. Восемь разных организаций азербайджанского нацменьшинства уже присоединились к этой деятельности", — отмечается в обращении израильских парламентариев к министру иностранных дел.

По информации телеграм-канала общественного движения AZfront, с начала февраля этого года активисты еженедельно проводят демонстративные акции по всему Тебризу: на административных зданиях и в общественных местах расклеивают листовки и вывешивают плакаты, проводят флешмобы. Цель – усилить настроения местных жителей в поддержку идеи независимости и показать всему миру национальные надежды южных азербайджанцев. При этом, несмотря на попытки агентов Корпуса стражей Исламской революции задержать распространителей листовок и транспарантов, до сих пор ни один из них не был даже замечен. Патрули пытаются до утра сорвать все расклеенные за ночь листовки, но через сутки они появляются в других местах.

23 марта европейский аналитический ресурс EUreporter сообщил, что активистам АZfront, являющимся вдохновителем движения за независимость, удалось наладить координацию с восемью другими южно-азербайджанскими организациями и провести совместную акцию.

Случай беспрецедентный, поскольку до сих пор личные и идеологические противоречия препятствовали проведению совместных действий. Но вторая волна листовок несла не только флаг, но и символы всех крупных организаций.

Еще за два месяца до запуска движения за независимость Южного Азербайджана силы, стоящие за движением AZfront, активно поддерживающем пострадавших от российской агрессии украинцев, посылали Киеву сигналы о перспективах возможного сотрудничества. В частности, в ноябре на канале был опубликован материал под заголовком: "Евразия на пороге новой эпохи: Украина становится супердержавой". В нем говорилось, что с освобождением Херсона и освобождением Крыма в будущем, Киев получает уникальную возможность перехватить у Москвы 250-летнее доминирование в Евразии.

Еще один материал появился в декабре, и в нем подробно изложены аргументы в пользу налаживания взаимодействия Украины с Израилем и Азербайджаном против общей иранской угрозы.

Справка

По оценкам западных экспертов, численность этнических азербайджанцев в Иране варьируется от 12 до 20 млн. человек. Большинство из них проживают в трех северо-западных провинциях Ирана, принадлежащих к исторической области Южный Азербайджан. Его культурно-историческим центром является город Тебриз. С начала ХХ века этот город трижды становился эпицентром великих восстаний против центральной власти в Тегеране. Последнее из них в 1979г. стало прелюдией к падению шахского режима. В конце 2022 года южные азербайджанцы, особенно жители Тебриза, были одним из движущих сил антиправительственных выступлений в масштабах всей страны. С февраля в городе отмечается активизация подпольного движения за независимость от Ирана. Отделение Тебриза как столицы Южного Азербайджана рассматривается в Тегеране как катализатор падения режима. Возможен ли этот сценарий, зависит от поддержки, которую движение за независимость получит из-за границы.