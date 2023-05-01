Материнська плата – головна деталь у комп'ютері

Related video

Вперше купивши комплектуючі для комп'ютера і витративши на них чималу кількість грошей, багато користувачів з досадою виявляють, що деталі просто не підходять один до одного, або продуктивність зібраної машини значно поступається очікуванням. Єдиним виходом стає купівля нових деталей. Уникнути виникнення цієї проблеми допоможе правильний вибір материнської плати комп'ютера.

Про материнську плату

Материнська (або системна) плата – головна частина комп'ютера. Її завданням є з'єднання всіх комплектуючих до єдиної системи та забезпечення живлення цієї системи. Таким чином, завдяки материнській платі купа заліза перетворюється на працюючий пристрій. Всі деталі підключаються до материнської плати за допомогою спеціальних роз'ємів. Це можуть бути слоти розширення та сокети, до яких підключаються процесори.

Сокети та процесори

Сьогодні існують два основні сокети. Це сокети під процесори Intel та AMD. Неможливо підключити процесор Intel до плати AMD, так само, як і процесор AMD не працюватиме з платою Intel.

На більшості сучасних материнських плат встановлені сокети LGA 2011 або LGA 1155. Однак все ще можна зустріти машини зі старішими сокетами, наприклад, LGA 775. Цифри після назви вказують на кількість контактів. Чим їх більше – тим вища швидкість обміну інформацією, і, відповідно – новіша модель.

Для процесорів AMD найновішими є Socket FM1. Це покращена версія старих AM3 та AM3+. Присутній у назві плюс свідчить, що цей сокет підтримує новітні версії процесорів. Звичайно, іноді можна зустріти і зовсім застарілі Socket 754 і Socket 939, проте, на прилавках магазинів знайти щось подібне навряд чи вийде.

Очевидно, найкращим вибором є материнська плата з новим сокетом. Наприклад, Socket FM1, якщо ваш процесор вироблено компанією AMD або LGA 1155 для процесорів, випущених Intel. Такий вибір дозволить вам уникнути поломок та довго не оновлювати деталі.

Що таке чіпсет?

Чіпсет — спеціальні мікросхеми в комп'ютері. У старіших материнських платах чіпсет складався з двох елементів – південного та північного мосту. Зараз на платах відсутній північний міст, оскільки зникла потреба у шині FPS. Контролери x16 та PCE тепер встановлені в процесор.

Більшу частину інформації про пристрої, що підключаються до комп'ютера, обробляє південний міст. Він відповідає за роботу SATA, PCI та USB портів. Північний міст же забезпечував взаємодію процесора та оперативної пам'яті, проте тепер процесор сам справляється з цим завданням. Ті небагато плати, що мають другий міст, перекладають на нього функцію забезпечення взаємодії процесора та відеокарти.

Оперативний пристрій

Під час вибору плати варто звернути особливу увагу на ОЗУ. На сьогоднішній день найновішою версією слота під оперативну пам'ять є DDR3. Інші варіанти є застарілими. Незважаючи на це, багато комп'ютерів мають слот DDR2.

Також важливо враховувати і частоту пам'яті, яку підтримують обидва пристрої. Реальною частотою, яку забезпечуватиме комп'ютер, є менша із частот плати та пам'яті. Тобто, якщо у вас стоїть ОЗУ з частотою 1600 Мгц і плата з 1333 Мгц, то загальна частота, з якою системний блок буде звертатися до пам'яті, дорівнюватиме 1333 Мгц. Це необхідно знати, щоб не витратити зайві гроші на те, що вам надалі може не знадобитися.

Не можна забувати і про те, що різні моделі ОЗУ та роз'єму несумісні між собою. Не можна встановити ОЗУ DDR3 у материнську плату з роз'ємом під DDR2. Особлива перемичка просто не дозволить це зробити. Тому перед покупкою плати потрібно уточнити версію слота.

Якщо вибрана вами системна плата має вбудовану мережну та звукову карту, це дозволить вам не купувати їх окремо, заощадить місце всередині корпусу та додаткові порти розширення.