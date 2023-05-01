Материнская плата – главная деталь в компьютере

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Впервые купив комплектующие для компьютера и потратив на них немалое количество денег, многие пользователи с досадой обнаруживают, что детали просто не подходят друг к другу, либо производительность собранной машины значительно уступает ожиданиям. Единственным выходом становится покупка новых деталей. Избежать появления этой проблемы поможет правильный выбор материнской платы компьютера.

О материнской плате

Материнская (или системная) плата – главная часть компьютера. Ее задачей является соединение всех комплектующих в единую систему и обеспечение питания этой системы. Таким образом, благодаря материнской плате куча железа превращается в работающее устройство. Все детали подключаются к материнской плате при помощи особых разъемов. Это могут быть слоты расширения и сокеты, в которые подключаются процессоры.

Сокеты и процессоры

Сегодня существуют два основных сокета. Это сокеты под процессоры Intel и AMD. Невозможно подключить процессор Intel к плате AMD, так же, как и процессор AMD не станет работать с платой Intel.

На большинстве современных материнских плат установлены сокеты LGA 2011 или LGA 1155. Однако все еще можно встретить машины с более старыми сокетами, например, LGA 775. Цифры после названия указывают на количество контактов. Чем их больше – тем выше скорость обмена информацией, и, соответственно – новее модель.

Для процессоров AMD новейшими являются Socket FM1. Это улучшенная версия старых AM3 и AM3+. Присутствующий в названии плюс говорит о том, что данный сокет поддерживает новейшие версии процессоров. Конечно, иногда можно встретить и совсем устаревшие Socket 754 и Socket 939, однако, на прилавках магазинов найти что-либо подобное вряд ли получится.

Разумеется, наилучшим выбором является материнская плата с новейшим сокетом. Например, Socket FM1, если ваш процессор произведен компанией AMD или LGA 1155 для процессоров, выпущенных Intel. Такой выбор позволит вам избежать поломок и долго не обновлять детали.

Что такое чипсет?

Чипсет – особые микросхемы в компьютере. В более старых материнских платах чипсет состоял из двух элементов – южного и северного моста. Сейчас же на платах отсутствует северный мост, так как исчезла необходимость в шине FPS. Контроллеры x16 и PCE теперь установлены в процессор.

Большую часть информации о подключаемых к компьютеру устройствах обрабатывает южный мост. Он отвечает за работу SATA, PCI и USB портов. Северный мост же обеспечивал взаимодействие процессора и оперативной памяти, однако, теперь процессор сам справляется с этой задачей. Те немногие платы, что имеют второй мост, перекладывают на него функцию обеспечения взаимодействия процессора и видеокарты.

Оперативное запоминающее устройство

При выборе платы стоит обратить особое внимание на ОЗУ. На сегодняшний день самой новой версией слота под оперативную память является DDR3. Прочие варианты являются устаревшими. Несмотря на это многие компьютеры имеют слот DDR2.

Также важно учитывать и частоту памяти, которую поддерживают оба устройства. Реальной частотой, которую будет обеспечивать компьютер, является меньшая из частот платы и памяти. То есть, если у вас стоит ОЗУ с частотой 1600 Мгц и плата с 1333 Мгц, то общая частота, с которой системный блок будет обращаться к памяти, станет равняться 1333 Мгц. Это необходимо знать, чтобы не потратить лишние деньги на то, что вам в дальнейшем может не пригодиться.

Нельзя забывать и о том, что различные модели ОЗУ и разъема несовместимы между собой. Нельзя установить ОЗУ DDR3 в материнскую плату с разъемом под DDR2. Особая перемычка просто не позволит вам это сделать. Поэтому перед покупкой платы необходимо уточнить версию слота.

Если выбранная вами системная плата имеет встроенную сетевую и звуковую карту, то это позволит вам не покупать их отдельно, сэкономит место внутри корпуса и дополнительные порты расширения.