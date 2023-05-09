Схопило серце через прохання силовиків: у Криму після "штатної" перевірки помер місцевий

За інформацією медіа, Олександр Калініченко косив траву, коли правоохоронці попросили його повідомити в поліцію про нібито скоєне правопорушення. Чоловік не зрозумів підстав для виклику та злякався наслідків — через понад годину йому викликали "швидку".

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У Криму чоловіка попросили зробити фейковий виклик у поліцію, після чого він помер попри відсутність проблем зі здоров’ям. Про це 8 травня повідомили у російському телеграм-каналі Baza.

За даними медіа, 2 травня начальник Центру кінологічної служби окупованого півострова Сергій Довженко проводив перевірку у місті Керч, для якої потрібен був неправдивий "потерпілий".

"Проходячи вулицею Комарова, Довженко помітив чоловіка, який косив траву. То був Олександр Калініченко. Поліціянт підійшов до нього і попросив заявити в поліцію, ніби вкрали газонокосарку. Однак Калініченко почав відмовлятися: мовляв, у нього нічого не крали, навіщо кудись дзвонити… Та перевіряльники почали наполягати. На тлі цієї ситуації Калініченко стало погано, і він помер", — написали автори контенту.

У пості підкреслили, що за рапортом перевірка відбулася штатно — без пригод, а заявником "виклику" вказаний померлий Калініченко.

Пізніше Baza додали, що історію їм підтвердила донька чоловіка. Вона розповіла медійникам, що Калініченко не мав скарг на здоров’я та регулярно проходив медичні огляди, адже працював пожежником. За словами дочки, лікарі не виявляли серйозних проблем із серцем у померлого.

Вона пояснила авторам контенту, що Калініченко не зрозумів прохання правоохоронців. За її словами, чоловіку погано пояснили, нащо потрібен дзвінок. У пості йдеться, що згодом до чоловіка додому приїхав наряд поліції, налякавши його.

"Там йому й стало погано — він сів на лаву й помер. Швидку чоловіку викликала сусідка, проте лікарі не змогли врятувати чоловіка — Калініченко помер від серцевої недостатності", — зазначили автори контенту.

Силовики довели чоловіка до серцевого нападу: реакція МВС РФ

У МВС окупованого Криму заперечили історію, опубліковану у соцмережах, назвавши її "неправдивою".

"Зазначена інформація не відповідає дійсності", — заявили в окупаційному міністерстві.

Пресслужба написала, що правоохоронець дійсно попросив чоловіка зробити хибний виклик про нібито скоєне правопорушення, на що той нібито "дав усну згоду". Після дзвінка Калініченко, за версією МВС, вирушив додому.

"Через одну годину п'ятнадцять хвилин після дзвінка, вже за місцем проживання чоловікові було викликано швидку допомогу через різке погіршення стану здоров'я. Скарг із боку родичів чоловіка на дії поліції не надходило", — підкреслили в окупаційному міністерстві.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що в Росії порушили кримінальну справу щодо "публічного виправдання тероризму" Олексієм Паніним. Підставою став його пост у соцмережах, в якому актор поділився радістю через вибух на Кримському мосту.

Раніше, 2 травня в соцмережах повідомляли, що в окупованій Ялті правоохоронці затримали підлітка, який заявив про підтримку ЗСУ. 16-річного хлопця змусили просити вибачень на камеру у громадян РФ.