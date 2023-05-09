Схватило сердце из-за просьбы силовиков: в Крыму после "штатной" проверки скончался местный

По информации медиа, Александр Калиниченко косил траву, когда правоохранители попросили его сообщить в полицию о якобы совершённом правонарушении. Мужчина не понял оснований для вызова и испугался последствий — спустя более часа ему вызвали "скорую".

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В Крыму мужчину попросили сделать фейковый вызов в полицию, после чего он скончался, несмотря на отсутствие проблем со здоровьем. Об этом сообщили в российском телеграмм-канале Baza.

По данным медиа, 2 мая начальник Центра кинологической службы оккупированного полуострова Сергей Довженко проводил проверку в городе Керчь, для которой потребовался ложный "потерпевший".

"Проходя по улице Комарова, Довженко заметил мужчину, который косил траву. Это был Александр Калиниченко. Полицейский подошел к нему и попросил заявить в полицию, будто украли газонокосилку. Однако Калиниченко начал отказываться: мол, у него ничего не воровали, зачем куда-то звонить... И проверяющие начали настаивать. На фоне этой ситуации Калиниченко стало плохо, и он скончался", — написали авторы контента.

В посте подчеркнули, что по рапорту проверка состоялась штатно — без происшествий, а заявителем "вызова" указан умерший Калиниченко.

Позже Baza добавили, что историю им подтвердила дочь мужа. Она рассказала медийникам, что Калиниченко не имен жалоб на здоровье и регулярно проходил медицинские осмотры, ведь работал пожарным. По словам дочери, врачи не выявляли серьезных проблем с сердцем у умершего.

Она объяснила авторам контента, что Калиниченко не понял просьбу правоохранителей. По ее словам, мужчине плохо объяснили, зачем нужен звонок. В посте говорится, что впоследствии к мужчине домой приехал наряд полиции, испугав его.

"Там ему и стало плохо — он сел на скамью и умер. Скорую мужчине вызвала соседка, однако врачи не смогли спасти мужчину — Калиниченко умер от сердечной недостаточности", — отметили авторы контента.

Силовики довели мужчину до сердечного приступа: реакция МВД РФ

В МВД оккупированного Крыма опровергли историю, опубликованную в соцсетях, назвав ее "ложной".

"Указанная информация не соответствует действительности", — заявили в оккупационном министерстве.

Пресс-служба написала, что правоохранитель действительно попросил мужчину совершить ошибочный вызов о якобы совершённом правонарушении, на что тот якобы "дал устное согласие". После звонка Калиниченко, по версии МВД, отправился домой.

"Через один час пятнадцать минут после звонка, уже по месту жительства мужчине была вызвана скорая помощь из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Жалоб со стороны родственников мужчины на действия полиции не поступало", — подчеркнули в оккупационном министерстве.

Напомним, 3 мая стало известно, что в России возбуждено уголовное дело по "публичному оправданию терроризма" Алексеем Паниным. Основанием стал его пост в соцсетях, в котором актер поделился радостью из-за взрыва на Крымском мосту.

Ранее, 2 мая, в соцсетях сообщали, что в оккупированной Ялте правоохранители задержали подростка, который заявил о поддержке ВСУ. 16-летнего парня заставили извиняться на камеру у граждан РФ.