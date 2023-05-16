Українцю винесли вирок після того, як він "проспав" мобілізацію: що вирішив суд

У вироку сказано, що мешканця Львова після комісії визнали придатним до служби та в один із призначених днів він мав прибути до ТЦК. Його почали записувати до "ухилянтiв", але чоловік себе таким не вважає.

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Українець "проспав" мобілізацію, після чого опинився в суді. Про це йдеться у вироку суду на сайті Єдиного реєстру судових рішень, який було опубліковано 11 травня.

Стався інцидент у місті Львів. Шевченківський районний суд розглянув трохи несподівану справу одного з військовозобов'язаних. Його звинувачують в ухиленні від мобілізації, але, за його словами, він просто "проспав" у день, коли мав прибути до ТЦК. Наступного дня він також не зміг прибути на місце, і причиною стала хвороба батьків.

Українець пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний після цього придатним до служби. Після отримання повістки він мав приїхати до місця зборів, але не зробив цього. Свою провину він заперечує та намагається виправдатись.

"… пройшовши військово-лікарську комісію, готовий був прибути до місця призову, однак у день відправки на мобілізацію проспав і вчасно не прибув до місця призначення. Наступного дня і всі інші дні не прибув до ТЦК, оскільки не міг з'явитися у зв'язку з тим, що має хворих батьків. Зараз готовий до призову на військову службу", — йдеться в повідомленні.

Чоловіку спочатку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк у 3 роки, але натомість судді зійшлися на випробувальному терміні у 2 роки. Вирок може бути оскаржено в апеляційному суді протягом 30 днів від дня оголошення.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, що робити, якщо за наявності відстрочки від мобілізації співробітники військкомату вручають повістку. Юрист радить не сперечатися зі співробітниками ТЦК, отримати повістку, після чого звернутися до військкомату.