Називав ганчіркою і зламав руку в двох місцях: у Польщі прихильник Путіна напав на українку (фото)

Жінка з родиною відпочивала біля озера коли до них нагодився поляк і почав ображати, вихваляючи дії Путіна в Україні.

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У Вроцлаві місцевий житель напав на громадянку України. Він образив жінку і зламав їй руку. Про це повідомляє польське видання wroclawskiefakty.pl.

Інцидент стався біля озера Павловіце, де українка перебувала разом із родиною. В якийсь момент до них підійшов нетверезий чоловік і заходився ображати присутніх.

"Він казав нам вй*бувати і називав нас ганчірками. Казав, що Путін добре зробив", – розповідає одна із постраждалих.

Інцидент не закінчився словесними образами, і чоловік накинувся на одну з жінок. Українка отримала переломи руки у двох місцях. Після цього нападник пішов.

Українка отримала перелом руки у двох місцях.

За повідомленням видання, місцева поліція відмовилася прийняти заяву у потерпілої, хоча вона надала довідку з медзакладу. Лише після того, як випадком з українською родиною зацікавилися журналісти, правоохоронці все ж прийняли заяву від постраждалої.

Нагадаємо, що у Польщі прикордонник врятував життя немовляті з України. Інцидент стався на українсько-польському кордоні.

Раніше у Польщі таксист навмисно збив і переїхав українця. Внаслідок цього громадянин України отримав важкі травми — переломи ребер та пошкодження грудної клітки.