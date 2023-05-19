"Здійснювалося постачання Leopard": російські хакери повідомили про "злом Нової пошти"

Український сервіс доставки нібито використовувався для транспортування допомоги від західних партнерів на потреби ЗСУ. У "Новій пошті", у свою чергу, зазначають, що роботу програми після збою відновлено.

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Хакери з Російської Федерації зламали "Нову пошту", яка постачала західну допомогу для Збройних сил України. Про це пише російське видання Readovka.

За їхніми словами, компанія з доставки транспортувала різні військові товари для українських захисників. Зокрема, йдеться про британські БМП Bradley та німецькі танки Leopard, тепловізори та дрони.

"В результаті кібератаки знищено сотні серверів, які забезпечували працездатність пошти, у тому числі й бази даних. До речі, саме через "Нову пошту" здійснювалося постачання британських БМП Bradley та німецьких танків Leopard. Тепер логістику української армії порушено ще більше, а отримані бази дозволять виявити конкретних осіб, які постачають ЗСУшникам військове обладнання", — йдеться у повідомленні.

Окремо російські пропагандисти зазначили, що сервіс з доставки "Нова пошта" нібито замовчав про те, що технічні проблеми сталися через хакерів із Російської Федерації.

Збої у роботі "Нової пошти": що трапилося

У четвер, 18 травня, клієнти почали скаржитися на проблеми при використанні програми. У пресслужбі компанії відповіли, що знають про проблему і одразу розпочали роботу з відновлення повноцінної роботи.

Станом на ранок 19 травня проблеми було вирішено і клієнти знову можуть створювати накладні, проводити онлайн-оплати тощо. Компанія відновила повноцінну роботу.

"Також усі сервіси доступні і на відділеннях: оплата карткою та готівкою, видача грошових переказів, оформлення посилки в кредит тощо. Оплачувати посилки кур'єру можна всіма способами оплати", — повідомляє пресслужба компанії.

Нагадаємо, 3 травня "Укрпошта" анонсувала нову марку із пожежею у Кремлі. Нові марки поштового оператора, за інформацією гендиректора, є провісниками добрих подій, як у випадку з "російським військовим кораблем", тому наступна порадує всіх.