"Королі новин": Фокус зайняв 6-е місце серед новинних видань України за версією Forbes

За даними журналістів, Фокус читають майже 6 мільйонів користувачів з України на місяць.

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Фокус визнаний одним із найбільш відвідуваних новинних онлайн-видань України. Відповідний рейтинг опублікував журнал Forbes 15 травня.

У своєму рейтингу "Королі новин" Forbes склав список із ТОП-10 сайтів новин України. Фокус посів у рейтингу 6 місце.

Як підрахували журналісти Володимир Ланда та Валерія Федорчук, показники відвідуваності Фокусу склали 5,8 мільйона читачів з України. За місяць новини та статті Фокусу користувачі з України прочитали 23,5 мільйона разів.

Фото: Forbes

Журналісти з посиланням на дані USAID-Internews від грудня 2022 року зазначають, що сайти новин — друге за популярністю джерело інформації для українців під час війни. На першому місці – соцмережі, які є джерелом новин для 74% українських читачів. Більшість переглядів припадають на різні Telegram-канали, які часто публікують неперевірену інформацію.

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Нагадаємо, Фокус у листопаді 2022 року зміг влаштуватися на 8-му рядку рейтингу новинних видань України за даними аналітичної системи Gemius.