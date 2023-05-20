Дівчата тримали поки хлопець ґвалтував: на Київщині підлітки познущалися з 11-річної дівчинки

Підлітки запросили потерпілу в гості, вживали спиртне, а потім вдалися до насильства над дитиною. Знущання на мобільний телефон знімав 22-річний товариш однієї зі зловмисниць.

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У Київській області правоохоронці затримали групу підлітків, яких підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Подія сталася в одному із сіл Фастівського району Київщини. Підлітки запросили дівчинку в гості. Там вони вживали спиртні напої, а потім вдалися до насильства над дитиною. Троє дівчат віком від 14-17 років спочатку били та принижували потерпілу, а потім тримали її поки їхній 16-річний знайомий її ґвалтував. Водночас весь процес знущань з дитини на мобільний телефон фільмував 22-річний товариш однієї зі зловмисниць.

19 травня дівчинка розповіла про зґвалтування матері, а та повідомила про це до поліції.

"Правоохоронці провели невідкладний обшук та зібрали речові докази, що свідчать про зґвалтування дитини і затримали всіх зловмисників та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Медики та психологи надають дитині всю необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні поліції.

Зараз підозрювані перебувають у СІЗО, за скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Фігурантам уже повідомили про підозру.

Нагадаємо, що у Броварах 19 травня поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 4-річної дівчинки. Підозрюваним у скоєнні тяжкого злочину виявився раніше засуджений переселенець із Бердянська.

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