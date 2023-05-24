У Києві врятували підлітка, який застряг у контейнері для збирання речей (фото)

За інформацією ДСНС, хлопчик заліз у металевий контейнер для збирання гуманітарної допомоги через дитячу допитливість. Його довелося діставати за допомогою спецтехніки.

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Увечері у вівторок, 23 травня, столичні рятувальники допомогли 14-річній дитині вибратися з контейнера для збирання гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

"23 травня о 21:00 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення, (…) що у Солом'янському районі столиці знаходиться дитина у металевому контейнері для збирання гуманітарних речей", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що на місці події рятувальники встановили, що через дитячу допитливість 14-річний хлопчик заліз у металевий контейнер, з якого йому не вдалося вибратися самостійно.

Щоб звільнити дитину, співробітникам ДСНС довелося використовувати аварійно-рятувальне обладнання.

За інформацією пресслужби, з хлопчиком усе гаразд.

Нагадаємо, 21 травня у центрі Одеси з висоти третього поверху рятувальники зняли жінку, яка намагалася зробити сюрприз сусідам Одеситка хотіла ефектно з'явитися з балкона, але щось пішло не так, і вона буквально прилипла до фасаду будинку.

1 травня співробітники ДСНС Одеської області зняли з дерева жінку, яка застрягла, намагаючись допомогти спуститися переляканому коту. Одеситка застрягла на висоті третього поверху.