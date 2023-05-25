Авіація, фронт, зброя: про що Зеленський спілкувався з міністром оборони Швеції

Президент України подякував голові Міноборони Швеції за підтримку. Політики обговорили формулу миру, авіаційну коаліцію та євроатлантичну інтеграцію України.

Related video

У четвер, 25 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Про це Зеленський написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

За інформацією президента, серед першочергових питань обговорювалися авіаційна коаліція, формула миру, ситуація на фронті та євроатлантична інтеграція України.

"Зустріч з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Важливі, першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, формула світу, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими", — написав Зеленський про підсумки переговорів.

Візит Пола Йонсона до України.

25 травня міністр оборони Швеції прибув до України з офіційним візитом, у рамках якого Йонсон відвідав військові частини, де використовується шведська оборонна техніка, а також провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським, обговоривши питання співпраці та безпеки.

За словами Йонсона, Швеція надасть можливість українським пілотам пройти навчання на винищувачах JAS 39 Gripen. Однак він зазначив, що його країна не планує передавати свої винищувачі Україні, оскільки вони є невід'ємною частиною національної оборони.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Швеція та Фінляндія привели до бойової готовності свої військово-морські сили через російські кораблі, які помітили в акваторії неподалік від енергомереж.