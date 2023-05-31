Із "Юнармії" — до ЗС РФ: як молодіжний рух в Криму вчить дітей воювати проти України

Підлітків в російській "Юнармії" вчать ненавидіти Україну, закликають жертвувати життям заради "батьківщини" та готують бути солдатами. Фокус спитав в аналітика та експерта Центра громадянської просвіти "Альменда" Олега Охредька, як після звільнення окупованих територій повернути дітей до української ідентичності та чи може російська пропаганда перетворити їх на "бомбу уповільненої дії".

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28 травня на території РФ відбувались масові заходи, присвячені сьомій річниці створення молодіжної мілітаристської організації "Юнармія". На офіційному сайті зазначається, що ініціатором започаткування руху в 2016 році став російський міністр оборони Сергій Шойгу. За час її існування до організації вступило близько 1 млн 300 тис. підлітків.

Для України особливе значення має те, що організація активно залучає до своїх лав дітей на окупованих територіях. Валентина Потапова, керівниця напрямку національної адвокації в сфері освіти Центру громадянської просвіти "Альменда", повідомила, що вже понад 30 тис. неповнолітніх мешканців Криму приєднались до "Юнармії".

В коментарі Фокусу Олег Охредько, аналітик та експерт "Альменди", припускає, що в Донецький та Луганській областях, членами організації також стали десятки тисяч підлітків. Осередки мілітаристського руху вже зʼявились і в українських регіонах, що були окуповані після 24 лютого 2022 року, — Херсонській та Запорізькій областях.

В РФ понад 1,3 млн дітей стали частиною "Юнармії"

Чому "Юнармія" становить серйозну загрозу для України?

Взимку цього року Міністерство оборони РФ розповідало історію кримчанина Іллі Зозульського, який був наставником в "Юнармії" на півострові, а потім за власним бажанням пішов воювати проти України.

Олег Охредько впевнений, що саме так мілітаристська організація і працює. Вона створена не для того, щоб просто навантажувати дітей спортивними активностями чи займати іграми, натомість вона готує з дітей майбутніх солдатів, які охоче вступатимуть до лав ЗС РФ і виконуватимуть будь-які злочинні накази.

"Насамперед треба зазначити, що це рух, який направлений на формування у дітей певного ставлення до життя", — пояснює експерт.

За його словами, підлітків навчають самопожертві заради "великої ідеї" — "захисту Батьківщини". Умовно їм навʼязують ідею, що "вмерти за Росію" — почесно та благородно.

"Юнармійці" в Криму В Криму дітей вчать ненавидіти Україну Понад 30 тис. юних кримчан вже залучили до організації

Обовʼязковою умовою в цій підготовці також є створення образу "ворога", проти якого треба воювати.

"Дуже часто цей "ворог" — ми з вами, тобто не тільки Україна як держава, а й самі українці. Їм навʼязують ідею, що України як окремої держави ніколи не існувало, що українців немає, а вони самі — росіяни, скоріше навіть "русские", — говорить Охредько.

В умовах повномасштабної війни мілітаристська пропаганда організації лише посилилась.

"Наше дослідження показує, що дуже багато дітей, які проходили "Юнармію", надалі починають служити в російській армії з ідеологічних причин. В Криму це помітно по так званих командирах з цього руху, які приєднались до лав ЗС РФ і воюють проти України", — додає експерт.

Сама ідея "Юнармії" — це нове обігрування всім відомого німецького Гітлерюгенда, що діяв за часів нацистської Німеччини, або італійської фашистської Балілли.

"Юнармія" — це не просто спортивні навантаження, це підготовка до армії і до війни

Чи можуть дітей примусово залучати до організації?

Звісно, офіційно приєднання до молодіжного руху є абсолютно добровільним, але на практиці виходить трохи інакше.

Як зазначає Охредько, декілька років тому Міністерство оборони Росії видало наказ, згідно з яким діти російських офіцерів мали вступити до "Юнармії" в примусовому порядку. Крім цього, загони організації створюються в сиротинцях, і там у вихованців теж немає вибору — їх зараховують до руху.

Експерт нагадує, що в тому ж окупованому Криму перші загони "Юнармії" відкривались за участі так званою "міністерки освіти". Іншими словами, все відбувається під дуже широким супроводом на офіційному рівні, що створює додатковий моральний тиск на населення.

"Ці діти ["юнармійці"] одягнені, нагодовані, постійно зайняті, тому деякі з батьків на окупованих територіях, які називають себе "аполітичними", самостійно відправляють дітей до організації, бо вважають, що так їм буде краще", — говорить аналітик.

В Криму "юнармійці" вже долучаються до ЗС РФ з ідеологічних причин

При цьому люди не усвідомлюють, що єдине майбутнє, яке пропонує "патріотичний" рух їхнім дітям, — це смерть на полі бою за фальшиві ідеї.

"Юнармія" — "бомба уповільненої дії"?

Основним питанням щодо роботи "Юнармії" на території Криму та інших окупованих територіях України є подальші дії після звільнення цих регіонів. Умовно — що робити з цими дітьми, яких стільки років вчили ненавидіти українців і при цьому володіти зброєю? Чи не стануть вони такою "бомбою уповільненої дії", яка вибухне за 5-10-15 років вже після закінчення війни?

Охредько запевняє, що такого не станеться.

"Ризика такого масового "вибуху" немає. Звісно, можуть бути певні персональні прояви, бо важко сьогодні сказати, як воно вплине на кожу людину окремо. Особливо коли йдеться про дитячу психіку", — пояснює співрозмовник Фокуса.

Загони "Юнармії" вже створили на окупованих територіяїх Херсонської та Запорізької областей

За його словами, після звільнення територій до перевиховання підлітків, що пройшли "Юнармію", має застосовуватись комплексний підхід. З дітьми повинні працювати психологи, паралельно треба проводити роботу з вчителями і батьками, які також знаходились під впливом російської пропаганди.

"Один із важливих шляхів — розвиток критичного мислення. Треба показати дітям, що відбувалось насправді, треба навчити їх думати. Але це не можна робити з примусом", — наголошує експерт.

Наразі експерти "Альменди" вже працюють над своїми пропозиціями щодо реінтеграції звільнених українських територій. Для цього аналітики насамперед вивчають досвід тих країн, які вже пройшли через подібні етапи в історії. В першу чергу, це Німеччина, яка спочатку переживала ці процеси після закінчення Другої світової війни, а в 1990 році намагалась возʼєднати східну і західну частини розірваної на роки країни. Тепер те ж саме доведеться прожити й Україні.