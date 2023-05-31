"Акт геноциду": у РФ депортованим з України дітям змінюють імена та дату народження

За словами віце-прем'єрки Ірини Верещук, щодня маленькі українці втрачають свою ідентичність і тому міжнародне співтовариство має посилити тиск на Кремль.

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Російські окупанти почали змінювати імена та дати народження українських дітей, незаконно депортованих на територію Російської Федерації. Про це повідомила міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час конференції, передає "Інтерфакс" 31 травня.

За її словами, це ще один злочин, який скоїли загарбники. Використовують вони для цього дітей, яких вивезли із окупованих територій України до РФ.

"У Росії, де в усіх регіонах їх ховають, змінюють ідентичність, змінюють імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично - чинять акт геноциду стосовно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Ірина Верещук зазначила, що Україна зараз потребує підтримки міжнародної спільноти. Це дозволить якнайшвидше повернути українських дітей назад на батьківщину та зупинити російську політику геноциду.

"Нам потрібен тиск на Росію. Ми маємо знайти механізм негайно. Бо щодня, поки діти залишаються там, — це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності", — підсумувала Ірина Верещук.

Нагадаємо, 11 травня Ірина Верещук заявила, що Україна формує резерв кадрів для деокупованих територій. Для цього потрібні десятки тисяч фахівців, які приступлять до роботи незабаром.

3 травня Ірина Верещук знову пояснила, чому не можна оформляти паспорт РФ в окупації. За її словами, вона не може нікому давати рекомендації щодо отримання документів супротивника, оскільки українські військові зараз борються за те, щоб цього ніколи не траплялося.