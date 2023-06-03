Скандал на День захисту дітей на Волині: малечу нагодували простроченими продуктами

У міськраді Ківерців запевняють, що уточнювали термін придатності продуктів у благодійників, і яким чином на свято могли потрапити протерміновані упаковування, не знають.

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У місті Ківерці Волинської області на День захисту дітей вийшла неприємна ситуація. Безкоштовні продукти, якими пригощали малечу на святі, виявилися протермінованими. Про це повідомили в Ківерцівській міськраді.

Тут зазначили, що 1 червня 2023 року один із благодійних фондів звернувся до них із пропозицією взяти участь у святкуванні Міжнародного дня захисту дітей у місті Ківерці та зголосився безплатно почастувати дітей снеками та чипсами.

"Організатори свята перед тим як погодитись, уточнили термін придатності, та запевнились, попередньо перевіривши декілька ящиків. Кінцевий термін на усіх ящиках був 6 червня 2023 року. Яким чином на свято могли потрапити протерміновані упаковування снеків, нам не відомо", — повідомили у міськраді.

Також у міськраді заявили, що про терміновані продукти на дитячому святі дізналися із соцмереж.

"Дуже прикро, що така ситуація трапилася на дитячому святі. Перепрошуємо та обіцяємо бути надалі більш уважними під час співпраці з благодійними фондами, організаціями та підприємствами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Намібії 13 людей із однієї родини померли після того, як дістали важке харчове отруєння, скуштувавши домашню кашу. За попередньою інформацією, щонайменше дев'ять із них були дітьми.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії померла 54-річна жінка, яка з'їла отруєний шоколад, який їй надіслав невідомий відправник.