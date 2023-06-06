"Сидять на дахах будинків": ЗС РФ кинули українців у затоплених районах, – Офіс президента

Найскладніша ситуація з підтопленнями — у Корабельному районі Херсона, там постраждали понад тисячу будинків. Росія скоїла злочин проти людей, природи та життя, вважає заступник голови ОП Олексій Кулеба.

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Російські загарбники кинули напризволяще долі людей у затоплених населених пунктах Херсонської області. Про це повідомив у Telegram 6 червня заступник глави Офісу президента України (ОП) Олексій Кулеба.

Після підриву Каховської ГЕС ситуація на окупованому лівому березі критична. Найскладніша ситуація — у Корабельному районі Херсона, де підтоплено понад тисячу будинків, зазначив чиновник.

Ще понад тисячу людей, за словами Кулеби, вдалося евакуювати. А на лівому березі люди сидять на дахах будинків та чекають, щоб їх урятували.

"Ще один військовий злочин Росії проти людей, природи та самого життя. Окупанти не організують евакуацію, люди залишилися наодинці з катастрофою", — додав заступник голови ВП.

У Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях ситуація з водою стабільна, наголосив він.

Нагадаємо, що пік розливу води із Каховського водосховища варто чекати вранці 7 червня. За словами гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, у Херсоні вода може піднятися до 3 метрів.

В ООН вважали, що мінімум 16 тисяч людей втратили будинки через підрив Каховської ГЕС. Україна хотіла скликати термінове засідання Ради безпеки ООН через цю подію.