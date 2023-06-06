"Сидят на крышах домов": ВС РФ бросили украинцев в затопленных районах, – Офис президента

Самая сложная ситуация с подтоплениями — в Корабельном районе Херсона, там пострадали более тысячи домов. Россия совершила преступление против людей, природы и жизни, считает замглавы ОП Алексей Кулеба.

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Российские захватчики бросили на произвол судьбы людей в затопленных населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram 6 июня заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Алексей Кулеба.

После подрыва Каховской ГЭС ситуация на оккупированном левом берегу критическая. Самая сложная ситуация — в Корабельном районе Херсона, где подтоплено более тысячи домов, отметил чиновник.

Еще более тысячи человек, по словам Кулебы, удалось эвакуировать. А на левом берегу люди сидят на крышах домов и ждут, чтобы их спасли.

"Еще одно военное преступление России против людей, природы и самой жизни. Оккупанты не организуют эвакуацию, люди остались наедине с катастрофой", — добавил замглавы ОП.

В Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях ситуация с водой стабильная, заключил он.

Напомним, что пик разлива воды из Каховского водохранилища стоит ждать утром 7 июня. По словам гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, в Херсоне вода может подняться до 3 метров.

В ООН посчитали, что минимум 16 тысяч человек потеряли дома из-за подрыва Каховской ГЭС. Украина хотела созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за этого события.