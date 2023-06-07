Кубраков: з підтоплених районів Херсонщини евакуйовано 1700 людей

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За попередніми підрахунками внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС росіянами вночі 6 червня наразі підтоплено понад 2000 будинків. У зоні можливого затоплення опинилися понад 80 населених пунктів. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook віцепрем’єр-міністр — міністр з питань відновлення України Олександр Кубраков, який провів відповідну нараду в Херсоні, передає портал Ukranews.

"Сьогодні у Херсоні. Зранку провів оперативну нараду щодо ситуації на півдні разом з керівником Штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС — Міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, заступником керівника Офісу Президента Олексієм Кулебою, головами Херсонської ОДА Олександром Прокудіним, головами Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської ОДА, рятувальниками. Обговорили поточний стан справ та визначили необхідні заходи реагування", — написав віцепрем’єр.

За його словами, робота ведеться максимально активно, наскільки це можливо в умовах бойових дій та фактично щоденних обстрілів Херсонщини.

"Рівень води в середньому в Херсоні становить зараз більш як 5 метрів вище норми. Очікуємо, що як мінімум до кінця дня вода буде й надалі прибувати. За попередніми підрахунками підтоплено понад 2000 будинків. У зоні можливого затоплення опинилися понад 80 населених пунктів. Існують екологічні загрози — розповсюдження господарсько-побутових відходів та відходів промислових підприємств. Займаємося заходами для знезараження води", — відзначив Кубраков.

Він також додав, що уже евакуйовано понад 1700 людей і евакуація продовжується.

"Забезпечуємо силами Укрзалізниці, силами обласних та місцевих влад, приватними автобусними перевізниками, волонтерами. Щиро дякую всім, хто підставляє плече. Спілкуємось з міжнародними організаціями щодо допомоги в евакуації людей з понад 20 громад на тимчасово окупованих територіях", — сказано в повідомленні.

За словами віцепрем’єр, одна з найгостріших проблем наразі — водопостачання в ті регіони, які залежали від Каховського водосховища. Це міста та села Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

"Запаси води є, вони достатні для забезпечення всіх потреб громад. Додатково маємо рішення щодо модернізації понад сотні існуючих скважин та буріння нових. Також вчора Уряд виділив 1,5 мільярда гривень на будівництво магістральних водогонів на півдні України та ще понад 845 мільйонів гривень постраждалим областям для модернізації самої системи забезпечення жителів цих регіонів питною водою", — підкреслив Кубраков.