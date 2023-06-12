Економимо або 70% міста без води, — Вілкул поставив умову мешканцям Кривого Рогу

За словами голови Ради оборони міста, ситуація із водопостачанням залежить виключно від людей. Економія дозволить виграти час та провести необхідні роботи.

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Більшість мешканців Кривого Рогу може залишитися без води вже за місяць, якщо зараз не почати сильно економити. Про це 11 червня у своєму Telegram-каналі заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, підрив Каховської ГЕС призвів до того, що з 8 червня припинилося водопостачання у водосховище "Південне", яке забезпечувало водою приблизно 70% місцевих жителів.

У зв'язку з цим Олександр Вілкул закликав зменшити споживання водою мінімум на 40%, інакше вже через місяць усі запаси води будуть виснажені і поповнити їх не буде звідки.

На Нікопольщині водопостачання вже припинене у Покрові та Марганці. Також це стосується частини Покровської, Томаківської, Мирівської та Червоногригорівської громад.

"Це той випадок, коли розвиток ситуації справді залежить від кожного з вас. Перший варіант – не економимо і через місяць 70% міста залишається без води. Другий варіант – економимо та виграємо час для проведення необхідних робіт. Інших варіантів немає", – йдеться у повідомленні.

Місцеві промислові підприємства вже скоротили рівень споживання води до мінімуму, а в села, що знаходяться поряд із містом, на які йде вода з "Кривбасводоканалу", її подають лише чотири години на день.

"Але головний споживач води – населення міста. І дуже важливо всім скоротити споживання води на 40%. Це має зробити кожен", – підсумував Олександр Вілкул.

Нагадаємо, 8 червня Олександр Вілкул вже розповідав про ситуацію з водою у Кривому Розі. За його словами вночі до Кривого Рогу перестала надходити вода з Каховського водосховища, оскільки там рівень води впав нижче за рівень водозабору.