У Києві підлітка зацькували у тролейбусі через велосипед (фото, відео)

Попри правила перевезень, водіка тролейбуса відмовила 13-річному Тимофію в проїзді з несправним велосипедом. При цьому в салоні було багато вільного місця.

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Водійка київського тролейбуса №37 відмовила у проїзді 13-річному підлітку, який хотів перевезти велосипед зі спущеним колесом. Про це написав активіст розвитку велосипедної інфраструктури Олексій Кушка у Facebook 12 червня.

Автор посту зазначив, що молодик протистояв більшій кількості людей, оперуючи при цьому законом. У публікації також йдеться про те, що хлопця розшукує компанія veliki.ua, щоб вручити йому подарунок та запропонувати роботу.

Пізніше Кушка додав, що підлітка звуть Тимофій, а велосипед він позичив у дядька. Оскільки транспортний засіб довго не використовувався, то в ньому були спущені колеса, через що хлопець вирішив відвезти його назад до родича.

"Водійка тролейбуса не пустила спочатку, хлопець прочитав правила перевезень та наздогнав тролейбус! На спущених колесах наздогнав! Зайшов у тролейбус і далі ви бачили, що сталося", — наголосив активіст.

Тимофія не пустили до тролейбуса з велосипедом

За словами автора публікації, через те, що водійка вступила з Тимофієм у суперечку, тролейбус затримався приблизно на 7-10 хвилин. Він також наголосив, що у європейських країнах громадян не відмовляють у проїзді з велосипедом.

"Хлопець у 13 років захищався від гніву людей похилого віку. Він віз велосипед! Несправний. Який нікому не заважав і не був брудним", — констатував Олексій Кушка.

У результаті Тимофія розшукали представники компанії veliki.ua та вручили йому обіцяні подарунки, зокрема новий велосипед.

На інцидент відреагували у Департаменті транспортної інфраструктури. Директор відомства Руслан Кандібор сказав у коментарі "Українській правді", що у конфлікті винна водійка тролейбуса.

"Роз'яснювальну бесіду провели з водійкою", — заявив Кандібор.

Нагадаємо, що 9 червня підлітка з Одеси, який потрапив у мовний скандал через виконання пісні Віктора Цоя російською мовою у Центрі Львова, відпустили з місцевого притулку. Він повідомив, що вже зібрав речі та їде до рідного міста "давати концерти".

Раніше, 2 червня, ми також писали про те, що мешканка Києва закликала прибрати якомога далі від української столиці ЗРК Patriot, оскільки він голосно працює та дуже заважає їй спати. На її думку, ППО варто розмістити у західних областях країни.