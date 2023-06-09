Скандал із піснею Цоя у Львові: хлопець вийшов із притулку та розповів про плани (відео)

Підліток повідомив, що вже зібрав речі та їде до рідного міста "давати концерти".

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Підлітка з Одеси, який потрапив у мовний скандал через виконання пісні Віктора Цоя російською у Центрі Львова, відпустили з місцевого притулку. Про це хлопець розповів у відео, опублікованому у місцевому одеському Telegram-каналі.

"Всім привіт! Що сказати... Мене випустили", — повідомив молодик.

Як зазначає підліток, усі необхідні документи для виходу з львівського притулку вдалося зібрати та надіслати електронною поштою.

"Зі мною все там було добре. Ніхто зі мною погано там не поводився", — додав хлопець.

Одесит заявив про намір повернуться до рідного міста "давати концерти". На підтвердження своїх слів він показав зібрані речі. Наприкінці відео підліток також додав, що "Цой живий".

Підлітка-одесита випустили із притулку

Скандал із піснею Цоя у Львові: що сталося

Народний депутат від "Голосу" Наталія Піпа 2 червня опублікувала відео, на якому вона вступила до словесної суперечки з хлопцем, який виконував у центрі Львова під гітару пісню Віктора Цоя. У відповідь на зауваження щодо російської музики підліток перейшов на нецензурну лексику.

Олексій Арестович 4 червня відреагував на інцидент, заявивши, що з українцем, котрий виконав у Львові російськомовну пісню, обійшлися несправедливо — порушили його особисті межі та право, які гарантує Конституція.

Підлітка також підтримали українські військові. Чоловіки в камуфляжі заспівали на підтримку одесита пісню "Зірка на ім'я Сонце" під гітару та виклали відео у соцмережі.

Пізніше, 7 червня стало відомо, що 17-річний хлопець перебуває у притулку для неповнолітніх у Львові, куди його відправили з поліцейської дільниці після затримання. Підліток також заявив, що нардеп показала лише фінальну частину скандальної розмови між ними.