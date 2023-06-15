Ніхто не вижив: у ДТП на Прикарпатті загинули п'ятеро футболістів (фото)

В Івано-Франківській області у страшній ДТП загинули одразу п'ять молодих спортсменів, які поверталися з турніру. Усі вони були мешканцями одного села, а двоє з них – братами.

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11 червня у селі Іванівці у Коломийській територіальній громаді близько 22 години вечора сталася ДТП, в якій загинули п'ятеро людей, повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.

Поліцейські встановили, що 31-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись із боку села Саджавка у бік Коломиї, не впорався з керуванням та врізався у дерево. На момент аварії в салоні автомобіля окрім водія було чотири пасажири: 1990, 2003, 2004 та 2005 років народження. Четверо чоловіків загинуло на місці. 18-річний пасажир помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Фото з місця події Фото: ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області

Фото з місця події Фото: ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області

Що відомо про загиблих?

Усі загиблі були мешканцями села Саджавка, друзями та учасниками місцевої футбольної команди. Найстаршому з них Василю Тороусу був 31 рік, він якраз перебував за кермом автомобіля.

Василь був тренером, він саме організовував хлопців на спортивні ігри. Того дня вони мали турнір, вони поверталися з нього.

Відомо, що в аварії загинули два брати – Назар та Тарас Тернинчук. Тарас – наймолодший із загиблих, він цього року закінчив школу.

Ще один загиблий – Дмитро Мельник, він закінчив медичне училище та працював у лікарні.

П'ятий загиблий Павло Тороус працював у Коломиї на меблевій фабриці верстатником.

Для села Саджавка ця аварія стала величезною трагедією. На похорон збиралося багато народу, оскільки багато хто знав цих хлопців.

Правоохоронці призначили інженерно-транспортну експертизу транспортного засобу, щоб встановити його справність.

Дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 289 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей.

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