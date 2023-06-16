Понад 600 тисяч на підігрів сходів у парку: у Дніпрі оголосили новий тендер

Дніпровські чиновники вирішили обладнати електропідігрівом сходи у Центральному парку культури та відпочинку. Адвокати звернули увагу на абсурдність бюджетних витрат.

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Комунальне підприємство "Міська інфраструктура" Дніпровської міської ради оголосило тендер на підігрів сходів у парку Шевченка. Пропозиція розміщена 16 червня на онлайн-платформі Prozorro.

Замовник пропонує заплатити за це 614 681 гривню. Сходинки №28 біля будівлі "Маяк" у Центральному парку культури та відпочинку хочуть обладнати електропідігрівом.

"Тут досить крутий спуск. Сходинки довгий час були аварійними, вони зроблені з граніту. Під час морозів вони покриваються снігом і льодом, стаючи дуже слизькими. Цього року комунальники зробили ремонт цих сходинок", — пише місцеве видання gorod.dp.ua.

Місцева адвокатка Юлія Седега звернула увагу на цей тендер.

"Поліція Дніпропетровської області, Дніпропетровська обласна прокуратура, до якого абсурду потрібно довести розтрати міського бюджету міськими чиновниками?" — спитала вона.

Коментарі представників влади Дніпра на момент публікації новини були відсутні.

Нагадаємо, що 14 червня журналіст проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов розповів про тендери щодо капітального ремонту тимчасових укриттів у Києві. Чиновники витрачали 286 тисяч гривень на металопластикові двері Steko, які коштують 6500 гривень за один квадратний метр.

Фокус також писав, що Дніпровська РДА у Києві вирішила купити для укриття 300 шкіряних барабанів майже за 900 тисяч гривень.