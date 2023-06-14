"Золоті" двері та підрядники-кримінальники: як у Києві завищують ціни на ремонт укриттів (фото)

За даними журналіста Юрія Ніколова, профільні департаменти Київської міської державної адміністрації проводять закупівлі за цінами, які перевищують ринкові вдвічі. Як з'ясував Фокус, деякі підрядники проходять у справах, пов'язаних із присвоєнням бюджетних грошей.

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Журналіст проекту "Наші гроші" Юрій Ніколов, який раніше публікував розслідування про закупівлю продуктів харчування для військових за завищеними цінами, опублікував міні-розслідування щодо тендерів із капітального ремонту тимчасових укриттів у Києві. Про це він 14 червня написав на своїй Facebook-сторінці.

Ніколов навів у приклад кілька тендерів. Так, журналіст звернув увагу, що на вулиці Івана Павла ІІ, 19. провели закупівлю на капітальний ремонт підвальних приміщень підсумковою вартістю майже 2 млн грн.

Журналіст зазначив на кошторис, де зазначено, що 286 тисяч гривень припадає на металопластикові двері Steko за ціною 6 500 гривень за один квадратний метр, що вдвічі ринковою вартістю.

"Звертаю вашу увагу — це ціна за квадратний метр дверей, а не за всі двері. Тому що двері мають площу більше ніж 1 кв м. Наприклад, ось такі двері площею 1,8 кв м продаються в "Епіцентрі" по 6 881 гривень за цілі двері, тобто вартість одного квадратного метра цих дверей становить 3 800 гривень, а це майже вдвічі дешевше за "тендерний" квадрат", — зазначив Ніколов.

Крім того, згідно з кошторисом, Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної Київської держадміністрації готове заплатити за штукатурку Knauf по 13,80 за кілограм без ПДВ, що також перевищує ринкову ціну.

"Ліземо в "Лерой марлен" — там вона по 259 гривень за тридцятикілограмову пачку. Тобто по 8,63 гривні за кілограм. Знову майже вдвічі дешевше. І на цю штукатурку в кошторисі припадає 201 тисяча гривень. За моїми підрахунками тільки за цими двома позиціям "дельта" між тендерною та ринковою ціною становить близько 200 тисяч гривень. При цьому вартість нанесення штукатурки на стіну та встановлення дверей у кошторисі вказано окремо, тобто ціна за роботи не входить до ціни товару", — зазначив журналіст.

Хто проводить тендери та кому віддають підряди на ремонт укриттів у Києві

Варто зазначити, що у наведеному журналістом тендері з ремонту приміщень під тимчасове укриття у торгах перемогла фірма "Інтеграл Буд-Стандарт".

Як з'ясував Фокус, згідно з даними аналітичної системи "Опендатабот", компанія зареєстрована в Києві й примітна тим, що проходить у кримінальній справі про присвоєння бюджетних коштів комунальним підприємством "Інженерний центр" Київською міською державною адміністрацією у змові з низкою підрядників, серед яких і "Інтеграл Буд-Стандарт".

За даними слідства, підрядники постачали товари за значно завищеними цінами, будівельно-ремонтні роботи проводилися неякісно, а в деяких випадках взагалі не проводилися.

До того, слідчі з'ясували, що ці компанії частину отриманих бюджетних коштів на підставі договорів субпідряду перераховували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності "з метою виведення в тіньовий сектор економіки та подальшого поділу між учасниками зазначеної протиправної схеми",

У столичному главку поліції вважають, що внаслідок цього місцевому бюджету Києва завдано збитків. За версією слідства, лише за 2018-2020 роки компанія отримала від комунального підприємства підрядів на суму більш ніж 50 млн грн.

Також до уваги Фокусу потрапив підряд КМДА на ремонт приміщень під укриття на вулиці Симиренка, 2В у Святошинському районі. Закупівлю оголосило Управління будівництва та землекористування Святошинської райдержадміністрації. У торгах перемогла фірма "Укрмонтажлюкс" із пропозицією у розмірі 4,3 млн грн.

Слідство з'ясувало, що ця фірма з низкою інших афілійованих компаній у 2017-2019 роках отримала 90% підрядів в Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної у місті Києві державної адміністрації. Слідчі нарахували вісім компаній, так чи інакше пов'язаних одна з одною. Деякі з них, зокрема, видали одну й ту саму IP-адресу, з якої здійснювалися торги.

Поліція підозрює, що компанії, пов'язані з ТОВ "Укрмонтажлюкс" у змові з КМДА виводили бюджетні кошти у тіньовий сектор економіки. Йдеться про збитки на понад 150 млн грн.

Варто зазначити також той факт, що у торгах більшість тендерів, проведених різними профільними управліннями КМДА, бере участь лише одна фірма. Часто за травень 2023 року відбулося 6 тендерів на ремонт укриттів і в жодній із закупівель не брало участь хоча б 2 фірми.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що в укриття однієї зі шкіл у Дніпровському районі Києва за виділені державою гроші закупили електросковорідку, яка коштує 720 тисяч гривень.