Рівняють жертву з агресором: Лубінець розкритикував доповідь ООН про права людини в Україні

Управління Верховного комісара ООН з прав людини подало неперевірені дані про нібито страту українським військовим полоненого "вагнерівця". Інші приклади неточностей — це випадки загроз сексуальним насильством від "достовірного" джерела.

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Міжнародні організації у своїх звітах продовжують прирівнювати жертву до агресора. Про це написав у Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після ознайомлення зі звітом Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) щодо ситуації у сфері прав людини в Україні.

У розділі "Поводження з військовополоненими" автори огляду проілюстрували лише два випадки страти росіянами українських військовослужбовців, які набули резонансу в ЗМІ.

"Вони мають достатні підстави вважати, що ці випадки автентичні. Але два приклади не характеризують масштабу проблеми! Звичайно, при формуванні таких звітів найнеобхіднішим залишається моніторинг змісту українських полонених у РФ та спілкування з ними. У цьому огляді таких випадків немає. Не йдеться і про те, чи були спроби поспілкуватися з ними", — зазначив він.

В УВКПЛ описали випадок із соцмереж, де український військовий, ймовірно, наказує вбити військовополоненого "вагнерівця". А у примітках фахівці ООН наголошують, що не змогли підтвердити справжність запису.

"Постає питання: навіщо подавати інформацію такого ступеня непідтвердженості? Для збереження "балансу"? Ця практика продовжується практично в кожному розділі: поряд зі злочинами Росії додають, що й українська сторона "винна", — продовжив Лубінець.

Далі він наводить приклади з розділу "Сексуальне насильство, пов'язане із конфліктом". У ньому йдеться, що місія отримала достовірні повідомлення про нібито погрози сексуальним насильством двом жінкам від військовослужбовців ЗСУ та співробітників СБУ.

"Докази не наводяться, деталі не вказуються. Залишаються тільки питання: йдеться про цивільне населення чи про військовополонених? Випадки на тимчасово окупованих територіях (ВІТ), чи ні? Якою була мета цих можливих загроз зі слів "достовірного" джерела? Ніяких відповідей, лише традиційне "але українська сторона теж винна", — розповів український уповноважений.

Здивування Лубінця викликав розділ "Ситуація навколо Української православної церкви", де йдеться, що українська влада провела обшуки у культових спорудах та інших об'єктах УПЦ.

"Не зазначено, що обшуки були проведені в рамках чинного законодавства. Місія не наводить доказів і не вказує деталей "задокументованого" сплеску мови ворожнечі та випадків насильства проти членів УПЦ. Але більшого подиву викликає те, що в цьому розділі не йдеться про руйнування Росією релігійних об'єктів на СОТ та злочинах проти священнослужителів", — заявив Дмитро Лубінець.

Будь-які ототожнення жертви та злочинця грають на користь агресора і показують світу ситуацію у спотвореному вигляді, сказав він.

Нагадаємо, що у березні цього року ООН звинуватила владу Білорусі у масштабних порушеннях прав людини за сприяння вищого керівництва країни.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден думає над планом "капітального ремонту" Ради Безпеки ООН. Можливо, Рада поповниться новими та постійними членами без права вето.