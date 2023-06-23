"Тримайтеся якнайдалі від дерев": на Львів насунула потужна злива (фото, відео)

Буревій у Львові повалив дерева, що завадило руху транспортних засобів. Мер міста Андрій Садовий закликав містян бути уважними та обережними.

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Львів накрило потужною бурею та зливою, яка спровокувала значні проблеми на вулицях міста. У Telegram-каналі Lviv.Media опублікували фото та відео.

Розпочалась негода у Львові у п’ятницю ввечері, 23 червня. Сильна злива вже спричинила збитки й у деяких районах міста. Зокрема, буревій повалив дерева, що завадило руху транспортних засобів.

Мер міста Андрій Садовий у Facebook закликав містян бути обережнішими. Він звернув увагу на те, що варто триматися якомога далі від дерев.

Прогноз погоди на 24 червня

Українські синоптики зазначили, що погода в Україні 24 червня не буде стабільною та спекотною, адже очікуються короткочасні дощі, грози та сильний вітер. На західній частині нашої держави — зливи з грозами, а подекуди град і шквали. І лише в південних регіонах очікується суха погода.

У західних областях, за словами метеорологів, будуть помірні дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с, вночі значні дощі. На решті території держави вночі без опадів, вдень короткочасні дощі. У південній частині без опадів.

Також зазначається, що вітер спостерігатиметься з західного напрямку та північно-західного. Його швидкість сягатиме 10 м/c.

Нагадаємо, 21 червня на території української столиці відбулася сильна злива. У зв'язку з потужними дощами затопило паркінг з елітними транспортними засобами. Дощ та град накрили Київ та Київську область увечері 20 червня. На одному з паркінгів мегаполіса розташовувалися десятки преміальних автомобілів, які виявилися затопленими. Мешканців столиці та Київщини закликали бути особливо обережними під час затоплень. За можливості варто залишитися вдома та виходити на вулицю лише у разі нагальної потреби.