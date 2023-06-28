Оперний театр у Львові обзавівся новою скульптурою: думки львів'ян розділилися (фото)

Творіння італійського скульптора Емануеле Джіанеллі "Mr. Arbitrium" прибуло до Львова після дводенної експозиції на батьківщині. За словами організаторів, Україна має перебувати у світовому культурному контексті.

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Біля фасаду Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької з'явилася нова скульптура. Про це стало відомо з офіційної сторінки Львівської національної опери у Facebook 28 червня.

Повідомляється, що величезна постать чоловіка, який штовхає стіну, є твором сучасного італійського художника Емануеле Джіанеллі та має назву "Mr. Arbitrium". Її було створено 2021 року.

На відкритті скульптури були присутні мер Львова Андрій Садовий, сам скульптор, а також авторка ідеї та керівниця проєкту Розі Фонтана. В Україну "Mr. Arbitrium" прибув після дводенної експозиції на батьківщині.

Урочисте відкриття скульптури

"Ідея "Mr. Arbitrium-a" полягає не лише в підтримці театру як архітектурної пам'ятки, а й у прагненні відштовхнути війну та ворога якомога швидше. Представляючи скульптуру тут, ми хочемо, щоб Україна перебувала у світовому культурному контексті", — заявили організатори.

Заступник генерального директора-художнього керівника Львівської національної опери Тарас Курчик зазначив, що скульптура викликала великий резонанс. За його словами, в контексті українських реалій трактування може бути тільки одне — підтримка нашої культури та порятунок нашої архітектурної спадщини.

"Mr. Arbitrium" у Львові

Що думають у Львові про скульптуру Джіанеллі

Багато українців у коментарях висловили подяку італійському скульптору за підтримку. Однак знайшлися й ті, кому скульптура припала не до смаку. Деякі користувачі соцмереж написали, що для інсталяції варто було вибрати іншу будівлю.

Що каже мер Львова

Про скульптуру Джіанеллі висловився міський голова Андрій Садовий. За його словами, вибір локації несе в собі символізм, оскільки скульптура в прямому сенсі підтримує театр, а разом з ним і українське мистецтво та культуру.

"Про цю мистецьку провокацію вже гуде майже весь Львів", — зазначив Садовий.

Львівський мер також підкреслив, що місто не витратило на транспортування і встановлення скульптури жодної гривні.

Нагадаємо, що 2018 року у Великій Британії Емма Обан, яка працює на телебаченні, помилково прийняла статую на залізничному вокзалі за людину, яка замерзає, і звернулася до персоналу з проханням перевірити її стан.

Ми також писали про те, як у США жінка була змушена покинути пост директора школи в Таллахассі, штат Флорида, після того, як деякі батьки назвали статую Давида авторства Мікеланджело та інші значущі роботи у сфері мистецтва "образливими".