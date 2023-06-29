"Краще перевзутися, ніж недовзутися", — Ткаченко про українців, які до вторгнення жили в РФ

За словами міністра культури, частина українських артистів продовжує проживати в країні-агресорі та виступають на концертах на підтримку війни, тому краще визначитися з позицією пізніше, ніж ніколи.

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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко висловився щодо артистів, які визначилися зі своєю позицією лише після 24 лютого 2022 року, і прокоментував вимоги людей, які хочуть його відставки. Про це повідомляє видання "Суспільне" 29 червня.

Політик провів зустріч з активістами, яку анонсували після акції з вимогою його відставки на Книжковому арсеналі в Києві. На ній обговорили безліч питань, включно з претензіями щодо того, що він продовжує обіймати посаду в Міністерстві культури.

"Що стосується конкретних запитань або претензій: на них я готовий відповідати. Але якщо комусь не подобається моє обличчя, I am sorry", — йдеться в повідомленні.

Також поговорили і про артистів, які після 2014 року продовжили працювати і заробляти гроші на території Російської Федерації, хоча війна вже йшла на Донбасі, а Крим був окупований.

Олександр Ткаченко переконаний, що краще вони визначаться з позицією пізніше, ніж зовсім ніколи.

"Краще перевзутися, ніж недовзутися, що сталося з багатьма українськими артистами, які досі залишаються в Росії і виступають на концертах на підтримку війни", — заявив міністр.

А ось у скандалі зі Світланою Лободою, який стався в Харкові напередодні, він на боці 16-річної дівчинки, яка стояла з плакатом "Харків без Лободи".

Нагадаємо, 19 червня повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів на заклик усунути з посади Олександра Ткаченка. За його словами, встановити факти та обставини зазначених у петиції звинувачень неможливо. Водночас сам Ткаченко звернувся до Секретаріату Кабміну зі спростуванням.