Законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні" буде доопрацьовано, — нардеп

За словами заступника голови профільного комітету, альтернативою може стати програма підтримки кінотеатрів або окремих сеансів англійською мовою. Наприклад, люди можуть отримувати спеціальні ваучери на англомовні сеанси.

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Деякі положення законопроєкту "Про застосування англійської мови в Україні", який викликав резонанс у суспільстві, будуть доопрацьовані. Йдеться, зокрема, про дублювання англомовних фільмів. Про це заступниця голови комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила в ефірі телемарафону.

"Я солідарна з тими, хто вважає, що це (показ англомовних фільмів мовою оригіналу — ред.) звузить права україномовних громадян, які йдуть подивитися фільм. Я думаю, що якраз це питання ми будемо доопрацьовувати на комітеті. (...) Хоча там уже передбачено досить довгий перехідний період — аж до 2027 року. Але це дійсно треба обговорити і з профільною спільнотою, і з кінотеатрами, і взагалі з людьми", — сказала Кравчук.

На її думку, як альтернативу можна передбачити програму підтримки кінотеатрів або окремих сеансів англійською мовою. Це можуть бути спеціальні ваучери на англомовні сеанси.

Водночас парламентарій уточнила, що вимога обов'язкового знання англійської мови ставитиметься не до всіх держслужбовців, а тільки до керівного складу.

"Це законопроєкт рамковий, і він надає "напрямок руху". Обов'язкове знання для певних категорій держслужбовців... Я тут хочу зробити роз'яснення, що не йдеться про абсолютно всіх держслужбовців, або всіх поліцейських, або всіх митників, або всіх прокурорів", — зазначила вона.

За словами депутатки, йдеться про керівний склад, оскільки саме керівний склад, очевидно, буде більше спілкуватися і з донорами, і з інструкторами. Також вона уточнила, що від цих людей вимагатиметься рівень володіння мовою В2.

"Можливо, вищий рівень потрібен буде для чиновників категорії А — керівників державних підприємств, держсекретарів тощо. А для нижчих посад, можливо, це буде простіший рівень", — резюмувала Кравчук.

Напередодні, 30 червня, кінодистриб'ютор Богдан Батрух розповів Фокусу, що після того, як кінотеатри почнуть показувати фільми виключно мовою оригіналу, глядач масово перейде на "піратські" сайти, де українського дубляжу мало, зате багато російського. Тому, за його словами, популярною знову може стати російська мова.

Цього ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в перспективі держава планує оплачувати курси вивчення англійської мови для українців за допомогою програми єПідтримка. Будемо робити все, щоб кожен українець мав можливість розмовляти англійською, сказав глава уряду.