На пляжах Одеси виявили холероподібні бактерії: що відомо

Бактеріологи пояснюють, що холеру такі збудники викликати не можуть. Однак вони провокують у дорослих і дітей гострі кишкові інфекції.

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На кількох одеських пляжах фахівці лабораторій виявили холероподібні бактерії. Про це повідомила ТСН у неділю, 2 липня.

Екологи пояснюють, що холеру ці вібріони викликати нездатні. Однак потрапивши в організм людини, вони стають збудниками гострих кишкових розладів.

Зазначимо, що вперше про цей збудник захворювань в Одесі стало відомо ще 19 червня. Тоді відібрані в Чорному морі проби води показали знижену солоність і наявність холероподібних вібріонів.

Через кілька днів, 21 червня, фахівці знову відібрали проби води та вивчили їх у лабораторії. У них знову виявили збудника кишкових хвороб.

Де в Одесі небезпечно купатися

За інформацією Одеської міської адміністрації, небезпечну інфекцію виявили на пляжі в районі 10-ї станції Великого Фонтана і на пляжі в районі 16-ї станції Великого Фонтана. У пробах цієї води було виявлено холероподібні бактерії.

А ось купатися на пляжах "Ланжерон", "Аркадія" та "Лузанівка" не можна через виявлені вібріони паличкоподібної бактерії Aeromonas. У людини вона може викликати гастроентерит, який трапляється найчастіше в маленьких дітей і людей, що мають ослаблену імунну систему. Гастроентерит може проявлятися у двох формах. Перша форма захворювання схожа із симптомами холери: людину мучить діарея. Другий вид спричиняє випорожнення, наповнені кров'ю та слизом. Людина може хворіти протягом кількох тижнів.

Заражена вода на пляжах Чорного моря: яких запобіжних заходів потрібно дотримуватися

Одеситів і гостей міста вже закликали не купатися, а також не вживати виловлену в морі рибу. Зокрема в Одесі вже зареєстровано випадки, коли небезпечні інфекції виявили навіть у мідіях.

Також з обережністю потрібно засмагати на пляжах: екологи попереджають, що лежати на піску, який ще кілька тижнів тому був покритий мулом, нанесеним через підрив дамби Каховської ГЕС, може бути небезпечно.

Нагадаємо, 15 червня українцям показали, який вигляд має Чорне море біля Одеси. Чорне море в районі Одеси продовжує потерпати від наслідків підриву дамби Каховської ГЕС. Вода вже змінила свій колір, а на пляжі прибоєм почало виносити габаритне сміття.

Крім того, 14 червня українцям пояснили, чи відкриється курортний сезон в Одесі. Директор Українського національного центру екології моря попередив, що токсичні речовини продовжуватимуть накопичуватися на морському дні ще не один рік. А повною мірою оцінити масштаби катастрофи, з якою зіткнулося Чорне море через підрив дамби Каховської ГЕС, можна буде вже під час осінніх штормів.